Nhiều tuyến buýt ở TPHCM chạy miễn phí, tặng cờ Tổ quốc dịp 2/9

Nhằm lan tỏa tinh thần yêu nước dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM thông báo tặng 20.000 lá cờ Tổ quốc cho hành khách đi xe buýt.

Chương trình diễn ra đồng loạt trên các tuyến xe buýt từ ngày 2/9 cho đến khi hết số lượng cờ đã phân bổ.

Hành khách sẽ được tặng cờ Tổ quốc khi đi xe buýt ở TPHCM từ ngày 2/9 (Ảnh minh họa: Ngọc Tân).

Về cách thức thực hiện, tài xế hoặc phụ xe sẽ trực tiếp phát cho mỗi hành khách một lá cờ. Các lá cờ sẽ được đặt ở vị trí trang trọng trên xe.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng yêu cầu các đơn vị vận tải phải đảm bảo cờ được trao tận tay hành khách đi xe buýt; thể hiện sự tôn trọng đối với cờ Tổ quốc, không để cờ bị rách, hư hỏng hoặc rơi.

Cũng nhân dịp Quốc khánh, nhiều doanh nghiệp xe buýt tại TPHCM thông báo miễn phí vé cho hành khách để thúc đẩy việc sử dụng giao thông công cộng.

Trong 2 ngày 1-2/9, hành khách sử dụng các tuyến buýt có lắp đặt thiết bị thanh toán T10 (hệ thống thu phí không dùng tiền mặt) được miễn phí vé với điều kiện dùng thẻ Mastercard, MultiPass. Mỗi hành khách được miễn phí tối đa 2 vé/ngày đối với các chuyến xe của Futabuslines

Hành khách đi các tuyến xe buýt số 33, 150 và D4 của VinBus được miễn phí vé ngày 2/9, không giới hạn lượt sử dụng.