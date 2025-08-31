Nhiều nơi trên cả nước mưa to đến rất to

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 31/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Dự báo khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm, cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm/3 giờ.

Từ đêm 31/8, mưa lớn khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh giảm dần.

Theo dự báo, các khu vực khác, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và đêm có mưa, cục bộ có nơi mưa to.

Nhiều nơi ở miền Bắc và miền Trung hai ngày tới mưa to (Ảnh: Khánh Linh).

Dự báo thời tiết ngày 31/8 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực trung du và đồng bằng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa to đến rất to; riêng Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, phía Bắc (Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi) có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và đêm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

TPHCM: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C.