Nhiều khu vực chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới

Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 19h ngày 17/8, tâm áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực phía Nam đảo Hải Nam, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất cấp 6 (39-49 km/h), giật cấp 8 và di chuyển hướng Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h.

Theo dự báo, đến 19h ngày 18/8, áp thấp nhiệt đới duy trì cường độ cấp 6, giật cấp 8 trên khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ.

Thời điểm này, vùng biển Tây Bắc Biển Đông, vùng biển phía Đông từ Quảng Trị đến Huế và vịnh Bắc Bộ (gồm Bạch Long Vĩ, Cô Tô) bị ảnh hưởng.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định đến 19h ngày 19/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và suy yếu thành vùng áp thấp ở khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Áp thấp nhiệt đới ít khả năng mạnh lên thành bão (Ảnh: NCHMF).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển Tây Bắc Biển Đông và vùng biển phía Đông từ Quảng Trị đến Huế và vịnh Bắc Bộ (gồm Bạch Long Vĩ, Cô Tô) có mưa dông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2-3m, biển động.

Tàu thuyền trong khu vực nguy hiểm có khả năng gặp dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Trên đất liền, cơ quan khí tượng thủy văn dự báo đêm nay và ngày 18/8, khu vực Bắc Bộ, từ Huế đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác với lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ trên 80mm.

Theo dự báo, đêm 19-20/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 150mm.