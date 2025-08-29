Nhiều cán bộ Sở Y tế Sóc Trăng cũ bị kiến nghị xử lý trách nhiệm

Ngày 28/8, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Sở Y tế TP Cần Thơ vừa có kiến nghị xử lý trách nhiệm 49 cán bộ lãnh đạo, viên chức thuộc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng (cũ).

Những người này bị kiến nghị xử lý trách nhiệm liên quan đến sai phạm trong việc cấp chứng chỉ hành nghề, giấy xác nhận thực hành cho 920 hồ sơ theo kết luận thanh tra trước đây của Thanh tra tỉnh Sóc Trăng (cũ).

Nhiều cán bộ lãnh đạo, viên chức thuộc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng (cũ) bị kiến nghị xử lý trách nhiệm (Ảnh: CTV).

Trong số này, hai huyện có 12 lãnh đạo trung tâm y tế bị kiến nghị xử lý trách nhiệm là huyện Mỹ Tú và huyện Châu Thành; trung tâm y tế huyện Mỹ Xuyên có 5 người; một số trung tâm y tế còn lại đều có cán bộ lãnh đạo bị kiến nghị xử lý trách nhiệm.

Ngoài ra, có 14 người nghỉ hưu nguyên là cán bộ, lãnh đạo các trung tâm y tế cũng bị kiến nghị xử lý trách nhiệm.

Như Dân trí đã thông tin, Thanh tra TP Cần Thơ đã có công văn gửi VKSND thành phố thông báo việc chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan cảnh sát điều tra.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng (cũ) đã có kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật tại Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng (cũ) về cấp, đình chỉ, thu hồi giấy phép hành nghề đối với người hành nghề, giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Qua thanh tra, phát hiện trung tâm y tế, trạm y tế cấp giấy xác nhận thực hành nhưng không tổ chức thực hành đối với 363 hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ngoài ra, có 45 hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề có dấu hiệu làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Trưởng phòng, phòng nghiệp vụ y thẩm định, trình giám đốc Sở Y tế cấp chứng chỉ hành nghề đối với 512 hồ sơ không đúng quy định, có dấu hiệu lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các phòng chức năng trình lãnh đạo Sở Y tế thanh toán tiền làm thêm giờ, tiền khen thưởng trên 689 triệu đồng để hỗ trợ cho hội đồng tư vấn, tổ thư ký, bộ phận giúp việc, có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật.