Nhặt được 30 triệu đồng, CSGT đăng lên mạng xã hội tìm người đánh rơi

Vào khoảng 20h ngày 17/12, chị Trần Thị Hà (SN 1993, trú xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) cùng chồng đi từ cầu Bến Thủy về ga Vinh (thành phố Vinh), do sơ suất nên chị Hà đã đánh rơi bọc tiền bên trong có đựng 30 triệu đồng.

Nhặt được 30 triệu đồng, CSGT đăng lên mạng xã hội để tìm trả cho người đánh rơi (Ảnh: CSGT thành phố Vinh, Nghệ An).

Sau khi phát hiện bị đánh rơi số tiền trên, vợ chồng chị Hà quay lại đoạn đường đã đi qua, cố gắng tìm lại nhưng không thấy. Sau đó chồng chị Hà đăng lên mạng xã hội nhờ cộng đồng mạng chia sẻ, tìm giúp.

Cùng lúc đó, trên trang Facebook của Đội CSGT -TT (Công an thành phố Vinh, Nghệ An) có đăng nội dung: "Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Tổ công tác đội CSGTT- Công an TP Vinh có nhặt được một cọc tiền mặt tại đường Trần Phú, thành phố Vinh. Ai là chủ nhân số tiền trên liên hệ với đội qua Facebook hoặc số điện thoại 0842365.xxx để nhận lại. Nhờ mọi người chia sẻ".

Ngay lập tức, vợ chồng chị Hà đã liên hệ vào số điện thoại nêu trên thì được biết trong quá trình làm nhiệm vụ trên đường Trần Phú (thành phố Vinh), Tổ công tác số 3, Đội CSGT - TT đã nhặt được số tiền của gia đình chị Hà làm rơi.

Thượng úy Nguyễn Mạnh Hoàng trao trả tài sản cho chị Vũ Cẩm Tú (Ảnh: CSGT, thành phố Vinh, Nghệ An).

Nhận được tài sản đánh rơi, vợ chồng chị Trần Thị Hà đã gửi lời cảm ơn đến Ban giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và lực lượng CSGT, Công an thành phố Vinh.

Trước đó, tháng 10/2022, trong quá trình đi công tác qua địa phận xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), Thượng úy Nguyễn Mạnh Hoàng, Cán bộ đội thi hành án và hỗ trợ tư pháp, Công an huyện Nghi Lộc đã nhặt được một chiếc túi xách màu đen, bên trong có 1 điện thoại di động và 9,5 triệu đồng tiền mặt.

Ngay sau khi nhặt được tài sản, Thượng úy Hoàng đã báo cáo chỉ huy đội và lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc để tiến hành xác minh, tìm trả cho người đánh rơi.

Khi biết thông tin sự việc từ Công an huyện Nghi Lộc, chủ tài sản là chị Vũ Cẩm Tú (SN 2004, trú tại huyện Diễn Châu, Nghệ An) đã đến Công an huyện Nghi Lộc để nhận lại tài sản. Chị Tú cho biết trên đường đi làm thủ tục nhập học tại thành phố Vinh, khi đi qua huyện Nghi Lộc thì bị rơi số tài sản nói trên.

Những việc làm ý nghĩa của Đội CSGT -TT (Công an TP Vinh) và Thượng úy Nguyễn Mạnh Hoàng (Công an huyện Nghi Lộc) đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an vì nhân dân phục vụ.