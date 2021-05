Nhà xưởng 3 công ty chìm trong biển lửa

Dân trí Ba vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại ba công ty ở Bình Dương khiến hàng nghìn m2 nhà xưởng cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi, hư hỏng.

Hiện trường vụ cháy công ty chuyên sản xuất đồ gỗ tại TP Thuận An.

Đến trưa 4/5, lực lượng PCCC tỉnh Bình Dương vẫn đang dập lửa tại công ty chuyên sản xuất giấy ở thị xã Bến Cát và công ty sản xuất đồ gỗ ở TP Thuận An.

Khoảng 9h cùng ngày, đám cháy bùng lên tại công ty chuyên sản xuất đồ gỗ tại TP Thuận An, dù công nhân cố gắng dập lửa nhưng bất thành.

Xe cứu hỏa được khẩn trương đến hiện trường.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC đã điều động 15 xe chữa cháy, 75 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Hàng chục hộ dân và hộ kinh doanh sát bên công ty gỗ phải di chuyển đồ đạc ra xa để tránh "bà hỏa".

Đến 11h cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được dập tắt; lực lượng chức năng tích cực phun nước không gây cháy lan. Diện tích bị cháy khoảng 1.000m2, nhiều gỗ thành phẩm và máy móc bị thiêu rụi, hư hỏng, nhà xưởng bị đổ sập.

Một nhà xưởng ở thị xã Bến Cát cũng bị "bà hỏa" thiêu rụi.

Trước đó, rạng sáng 4/5, lửa cũng bất ngờ bùng phát tại một công ty chuyên sản xuất giấy diện tích hàng nghìn m2 đóng tại phường Tân Định (thị xã Bến Cát).

Tối 3/5, một vụ hỏa hoạn cực lớn cũng xảy ra tại một công ty tại phường An Phú (TP Thuận An). Do nhà xưởng chứa toàn bộ là vật liệu dễ cháy như mút xốp, gỗ nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và lan rộng.

Cảnh sát PCCC nỗ lực dập lửa.

8 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ được điều động khẩn trương đến hiện trường dập lửa. Hơn 2 giờ sau, đám cháy được khống chế, dập tắt. Tuy nhiên, khoảng 3.000 m2 nhà xưởng bị thiêu rụi, đổ sập.

Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân, thiệt hại các vụ cháy trên.

Trung Kiên