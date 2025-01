Nhà sàn cháy rụi đúng thời khắc giao thừa

Ngày 29/1, ông Đỗ Tùng Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão (tỉnh Bình Định) cho biết chính quyền đã thăm hỏi và hỗ trợ người dân có nhà bị cháy rụi trong đêm giao thừa tại thôn 3 (xã An Toàn, huyện An Lão).

Theo ông Lâm, lúc 0h cùng ngày, đúng thời điểm giao thừa Tết Ất Tỵ 2025, ngôi nhà của ông Đinh Văn Hùng (47 tuổi, xã An Toàn) bất ngờ bùng cháy. Thời tiết lạnh, gió lớn và các vật dụng bằng gỗ trong nhà đã khiến ngọn lửa lan nhanh và dữ dội.

Ngôi nhà của hộ ông Hùng bị cháy rụi (Ảnh: Hữu Bá).

Mặc dù người dân đã nhanh chóng báo cáo chính quyền địa phương và cùng nhau hỗ trợ chữa cháy nhưng bất thành. Theo thống kê, ngôi nhà rộng gần 100m2 của ông Hùng đã bị thiêu rụi hoàn toàn, gây thiệt hại ước tính 300-350 triệu đồng.

May mắn thay, vào thời điểm xảy ra vụ cháy, ông Hùng đã rời khỏi nhà để cùng người làng đón giao thừa, do đó không có nguy hại đến tính mạng.

Sau vụ cháy, lãnh đạo UBND huyện An Lão đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ban đầu cho gia đình ông Hùng.

Ông Đỗ Tùng Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện An Lão (phải) thăm hỏi, hỗ trợ gia đình bị cháy (Ảnh: Hữu Bá).

Lãnh đạo địa phương cho biết trước mắt đang vận động người dân và các đơn vị chăm lo Tết cho gia đình ông Hùng. Về lâu dài, địa phương sẽ huy động thêm các nguồn lực để cố gắng xây dựng lại nhà mới cho ông.

Về nguyên nhân vụ cháy, ông Lâm cho rằng có thể do trời lạnh, người dân miền núi thường đốt lửa sưởi ấm dẫn đến cháy nhà. Tuy nhiên, lực lượng công an đang làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.