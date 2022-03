Nhà cổ ở trung tâm Hội An bốc cháy

Sáng nay ngày 7/3, ông Nguyễn Trần Vũ - Chủ tịch phường Minh An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam thông tin, khoảng 22h30 tối qua (6/3), ngôi nhà cổ số 134 đường Nguyễn Thái Học, phường Minh An bất ngờ bốc hỏa.

Lực lượng PCCC dập lửa ngôi nhà cổ (Ảnh: CTV).

Khi phát hiện, ngọn lửa từ tầng 2 đã bao trùm ngôi nhà và lan xuống tầng một. Phát hiện vụ cháy, người dân cấp báo chính quyền địa phương và lực lượng PCCC.

Hàng chục chiến sĩ cứu hỏa cùng 5 xe chữa cháy đã được điều động đến hiện trường để dập lửa. Sau khoảng 2 giờ đồng hồ, đám cháy mới cơ bản được khống chế. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện trường ngôi nhà cổ ở Hội An bị cháy đêm 6/3 (Ảnh: CTV).

Vụ cháy cũng ảnh hưởng đến 2 ngôi nhà cổ liền kề; tuy nhiên, lực lượng chữa cháy đã dập tắt kịp thời.

Chủ tịch phường Minh An thông tin, sáng nay cơ quan chức năng đã làm việc với 2 chủ nhân đồng sở hữu ngôi nhà cổ để tìm hiểu nguyên nhân cháy cũng như thống kê thiệt hại do vụ cháy gây ra.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ cháy nghi do chập điện từ tầng 2 của ngôi nhà cổ này.