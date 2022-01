Nhà cổ trị giá hàng chục tỷ đồng ở Hội An bị sử dụng sai mục đích

Dân trí UBND tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định thu hồi nhà cổ số 75 đường Nguyễn Thái Học, phường Minh An, TP Hội An thuộc sở hữu của Nhà nước bị sử dụng sai mục đích nhiều năm nay.

Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang vừa ký quyết định thu hồi nhà số 75 đường Nguyễn Thái Học, phường Minh An, TP Hội An, Quảng Nam.

Đây là nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do Công ty TNHH dịch vụ Phú Tường là tổ chức đang trực tiếp quản lý sử dụng.

Ngôi nhà cổ 75 đường Nguyễn Thái Học thuộc sở hữu nhà nước ở vị trí "đắc địa" tại phường Minh An, TP Hội An (Ảnh: Ngô Linh).

Theo quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam, ngôi nhà thuộc diện bị thu hồi theo quy định điều 45 Nghị định 99 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.

Việc thực hiện thu hồi là của UBND TP Hội An, trách nhiệm bàn giao nhà thuộc Công ty Phú Tường.

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND TP Hội An chịu trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân có liên quan biết và triển khai thực hiện quyết định thu hồi này; Lập, báo cáo, trình phương án quản lý sử dụng sau thu hồi theo quy định hiện hành. Thời hạn thực hiện việc thu hồi không quá 30 ngày, kể từ ngày ký quyết định này.

Nhà số 75 ở ngay trung tâm TP Hội An này có giá hàng chục tỷ đồng (Ảnh: Ngô Linh).

Theo tìm hiểu của phóng viên, nhà số 75 Nguyễn Thái Học thuộc quản lý của Nhà nước từ năm 1975.

Năm 2013, với lý do lấy không gian để quảng bá các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, làm văn phòng tư vấn giới thiệu việc làm cho chị em phụ nữ, Hội Liên hiệp phụ nữ Hội An đã gửi tờ trình đề nghị được UBND TP Hội An bàn giao ngôi nhà này.

Theo tờ trình, Hội Liên hiệp phụ nữ Hội An đưa ra phương án sẽ dành một phần không gian ở phía sau khu nhà để mở nhà hàng mang tên Trống Cơm. Nhà hàng sẽ do chị em hội viên của Hội Liên hiệp phụ nữ Hội An tự đứng ra bày bán, tiền thu được sẽ xây nhà mái ấm tình thương, tặng quà cho phụ nữ nghèo, trẻ em khó khăn.

Hội Liên hiệp phụ nữ Hội An cũng xin được miễn phí tiền thuê không gian nhà hàng trong 3 năm, từ 2013 - 2016. Các không gian còn lại vì không phát sinh lợi nhuận nên đơn vị này xin được miễn trong suốt 5 năm, từ thời điểm thuê đến năm 2018.

Tuy nhiên, sau khi nhận nhà, thay vì làm địa điểm tạo quỹ cho hội viên có công ăn việc làm, đóng góp cho người nghèo thì Hội Liên hiệp phụ nữ Hội An đã để một công ty mở nhà hàng.

Năm 2017, TP Hội An đã yêu cầu kiểm tra, rà soát hiện trạng ngôi nhà nằm ở vị trí "đắc địa" này nhưng toàn bộ ngôi nhà đã bị biến thành nhà hàng phục vụ kinh doanh ăn uống của Công ty TNHH dịch vụ Phú Tường do ông Võ Lê Minh Hoàng, Giám đốc công ty đứng tên.

UBND TP Hội An đã yêu cầu Hội Liên hiệp phụ nữ Hội An thu hồi nhà, nhưng sau nhiều lần làm việc, các bên vẫn không tìm được tiếng nói chung. Sau đó, Hội Liên hiệp phụ nữ Hội An làm văn bản bàn giao nhà cho Phòng quản lý đô thị Hội An để đơn vị này thu hồi.

Từ năm 2017 đến nay, dù rất nhiều lần ra quyết định cưỡng chế, nhưng việc lấy lại ngôi nhà cổ này vẫn không xong. Theo giá thị trường, ngôi nhà cổ này có giá hàng chục tỷ đồng.

Công Bính