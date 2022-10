Nguyên chủ tịch xã bị bắt, dân viết thư cảm ơn Bí thư Tỉnh ủy và công an

Lá thư ký tập thể nói trên là của 20 người dân trú tại xã Hoàn Trạch (nay là thị trấn Hoàn Lão), huyện Bố Trạch (Quảng Bình) gửi đến Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình cũng như Ban Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Giám đốc Công an tỉnh này.

Theo nội dung thư, trong 6 năm qua, vụ án cán bộ Địa chính - Xây dựng xã Hoàn Trạch lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản đã gây bức xúc trong nhân dân. Cán bộ địa chính có sai phạm nghiêm trọng cũng đã lãnh án 18 năm tù, điều này khiến người dân rất phấn khởi.

Thư cảm ơn của hàng chục người dân tại xã Hoàn Trạch (nay là thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) (Ảnh: T.T).

Mới đây, khi biết tin cơ quan công an tiếp tục khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Hoàng Văn Đức, nguyên Chủ tịch xã Hoàn Trạch để điều tra mở rộng liên quan đến vụ việc kể trên, người dân rất hồ hởi.

Qua thư, người dân cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh Quảng Bình có hình thức khen thưởng xứng đáng và kịp thời đối với lực lượng công an khi đã làm việc khách quan, công tâm, không quản ngại khó khăn, gian khổ đấu tranh tích cực, kịp thời để đưa người có liên quan trong vụ án ra trước pháp luật, làm rõ những uẩn khúc của vụ án và bức xúc của người dân trong gần 6 năm qua.

Đồng thời, mong muốn các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

Trước đó vào ngày 7/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét nơi ở của Hoàng Văn Đức (SN 1964), trú tại thôn 5, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, nguyên Chủ tịch UBND xã Hoàn Trạch về hành vi "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định bắt tạm giam bị can Hoàng Văn Đức (Ảnh: T.T).

Theo điều tra, trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Hoàn Trạch, ông Đức đã chỉ đạo cán bộ Địa chính - Xây dựng là Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1979), thực hiện hành vi thu tiền trái quy định và chiếm đoạt tiền của 65 hộ dân.

Trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến tháng 4/2016, lợi dụng công vụ được giao trong việc tiếp nhận đơn của các hộ dân có nhu cầu xin cấp đất làm nhà ở và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Sơn đã yêu cầu những người có đơn nộp trước tiền sử dụng đất theo từng vị trí đất do Sơn tự đặt ra, cao hơn mức tiền họ phải nộp theo quy định Nhà nước.

Nguyễn Ngọc Sơn đã trực tiếp thu của 65 người dân trên địa bàn tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Sơn chỉ nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 200 triệu đồng và chiếm đoạt số tiền còn lại.

Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, Nguyễn Ngọc Sơn đều khai báo đã thực hiện hành vi thu tiền trái quy định và chiếm đoạt tiền của 65 hộ dân theo chỉ đạo của Hoàng Văn Đức. Việc thu tiền được thực hiện bằng hình thức thông báo cho người dân đến UBND xã nộp tiền theo số tiền ghi trên giấy báo do Hoàng Văn Đức ký, đóng dấu của UBND xã Hoàn Trạch.

Theo sự chỉ đạo của Hoàng Văn Đức, Sơn đã sử dụng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng để chi cho các doanh nghiệp, cá nhân ứng, nhận để thi công các công trình của UBND xã Hoàn Trạch, đưa cho Hoàng Văn Đức nhiều lần với tổng số tiền khoảng 800 triệu đồng.