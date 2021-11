Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng áo phao đến ngư dân nghèo

Dân trí Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng 1.000 bộ áo phao cứu sinh đa năng đến ngư dân nghèo ở Thừa Thiên Huế.

Ngày 16/11, tại phường Thuận An (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế), nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao tặng áo phao cứu sinh đa năng đến ngư dân địa phương.

Tại buổi lễ, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao tặng 1.000 bộ áo phao cứu sinh đa năng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng đến ngư dân nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng áo phao cứu sinh đến ngư dân nghèo Thừa Thiên Huế (ảnh: Ngọc Minh).

Được biết, mỗi bộ áo phao cứu sinh gồm có áo phao nổi, quần áo giữ ấm, phao nhựa, nón che đầu, một đôi giày nhựa, kính bảo vệ mắt, tất bằng cao su, còi báo hiệu, đèn pin,... , lương khô tiêu chuẩn lương khô của Bộ Quốc phòng.

Có rất nhiều vật dụng cần thiết trong mỗi bộ áo phao được trao tặng (ảnh: Ngọc Minh).

Lễ trao tặng áo phao nằm trong chương trình trao tặng 15.000 bộ áo phao cứu sinh đa năng với tổng trị giá hơn 20 tỷ đồng đến ngư dân có hoàn cảnh khó khăn để phòng tránh thiên tai, sự cố trên biển tại 12 tỉnh, thành phố ở miền Trung.

Chương trình do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng của ngư dân khi hành nghề đánh bắt xa bờ trên biển, giúp ngư dân an tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế gia đình, đồng thời tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của tổ quốc.

Đại Dương