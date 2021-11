Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng áo phao đến ngư dân Quảng Ngãi

Dân trí Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm, tặng 1.605 áo phao đa năng đến ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Ngãi.

Ngày 17/11, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã có chuyến thăm, tặng quà đến ngư dân tỉnh Quảng Ngãi. Đợt này, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tặng 1.605 bộ áo phao đến ngư dân các huyện Bình Sơn, Mộ Đức, Lý Sơn; thị xã Đức Phổ và TP Quảng Ngãi.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng áo phao đa năng cho ngư dân tỉnh Quảng Ngãi.

Mỗi bộ áo phao đa năng có 14 thành phần gồm áo phao nổi, bộ quần áo giữ ấm, phao nhựa bằng nguyên liệu EVA, kính bảo vệ mắt, còi báo hiệu, 8 phần thực phẩm lương khô... Bộ áo phao đa năng này sẽ giúp ngư dân có thể tồn tại tối thiểu trong 8 ngày nếu gặp rủi ro trên biển.

Bộ áo phao đa năng giúp ngư dân tồn tại tối thiểu 8 ngày khi gặp sự cố trên biển.

Hoạt động này nằm trong chương trình trao tặng 15 nghìn bộ áo phao cứu sinh đa năng hỗ trợ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại 12 tỉnh, thành phố miền Trung.

Chương trình do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng của ngư dân khi hành nghề đánh bắt xa bờ trên biển, giúp ngư dân an tâm vươn khơi bám biển.

Quốc Triều