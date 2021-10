Người từ TPHCM bay về Hà Nội cách ly tập trung tại những khách sạn nào?

Dân trí Nếu không muốn đi cách ly 7 ngày tại khu cách ly tập trung của thành phố, Hà Nội cho phép hành khách bay về từ TPHCM lựa chọn cách ly y tế tại 20 khách sạn trên địa bàn.

UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản về việc triển khai phương án mở đường bay nội địa thường lệ đi và đến Hà Nội nhằm thực hiện kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải (GTVT), với giai đoạn thí điểm từ ngày 10/10 - 20/10 sẽ tổ chức khai thác đường bay giữa Hà Nội - TPHCM và Hà Nội - Đà Nẵng với tần suất một chuyến/ngày, chở khách 2 chiều.

Theo đó, Hà Nội giao Sở Y tế là đầu mối phối hợp tiếp nhận thông tin hành khách về lưu trú tại Hà Nội từ Cảng vụ Hàng không và các đơn vị trực thuộc Bộ GTVT, thông tin đến các cơ quan liên quan của thành phố để quản lý, theo dõi hoặc áp dụng các biện pháp cách ly y tế theo các quy định về phòng chống dịch.

Danh sách 20 khách sạn phục vụ cách ly y tế tập trung để hành khách bay về từ TPHCM có thể lựa chọn (Ảnh: Sở TT-TT Hà Nội).

Sở Y tế sẽ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan để kiểm soát dịch tễ đối với hành khách tại Sân bay quốc tế Nội Bài nhằm sàng lọc, phân loại, thông báo cho UBND các quận, huyện, thị xã, Bộ Tư lệnh Thủ đô về việc áp dụng các biện pháp cách ly để điều phối, vận chuyển và quản lý, theo dõi y tế.

Đồng thời, Sở này sẽ hướng dẫn, triển khai xét nghiệm đối với hành khách thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung của thành phố, các cơ sở lưu trú (khách sạn) hoặc tại nơi cư trú theo các quy định của Trung ương và thành phố.

Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan đón hành khách cách ly tập trung, đưa về nơi cách ly tập trung của thành phố.

Thành phố cũng giao Sở GTVT phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai phương án vận chuyển hành khách đi cách ly (bao gồm cả cách ly tại các khu cách ly tập trung và cách ly tại nơi cư trú/nhà) và sau cách ly về nơi cư trú; tổ chức giao thông thuận lợi đảm bảo nhu cầu đi lại của hành khách được thông suốt, kiểm soát tại các chốt kiểm dịch ra/vào thành phố.

Đối với Sở Du lịch, chủ trì phối hợp với Sở Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các khách sạn được sử dụng làm cơ sở cách ly tiếp nhận, quản lý, bàn giao công dân sau thời gian cách ly; kiểm tra, giám sát hoạt động đối với các cơ sở lưu trú đảm bảo công tác phòng chống dịch…

Liên quan đến việc cách ly tập trung người về từ TPHCM, đại diện Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội cho biết, nếu hành khách không muốn đi cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố thì có thể đăng ký cách ly tại 20 cơ sở lưu trú (khách sạn) trên địa bàn.

Danh sách các khách sạn được Hà Nội niêm yết kèm bảng giá các chi phí dịch vụ. Dù các khách sạn không thuộc diện điều tiết giá theo quy định của Nhà nước nhưng Sở Du lịch Hà Nội đã chỉ đạo các khách sạn xây dựng và đưa ra mức giá hợp lý, phù hợp cho nhiều đối tượng thực hiện cách ly.

Danh sách 20 khách sạn gồm: Khách sạn Hyatt Regency West Hanoi; khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội; khách sạn InterContinental Hanoi Westlake; khách sạn Mường Thanh Grand Xa La; khách sạn The Ann Hà Nội;

Khách sạn Silk Path Hà Nội; khách sạn Whyndham Garden Hà Nội; khách sạn Hinton Garden Inn; khách sạn Sunway; khách sạn Mường Thanh Hà Nội; khách sạn Hòa Bình;

Khách sạn New Era; khách sạn Hacico; khách sạn Bình An 3; khách sạn Bình An 2; khách sạn Bình An 1; khách sạn Lake Side; khách sạn La Bellle Vie; khách sạn Top Hotel Hữu Nghị; khách sạn Mường Thanh Hà Nội Grand Centre.

Hành khách bay về từ TPHCM phải cách ly tập trung 7 ngày Trước đó, Hà Nội đã có văn bản gửi Bộ GTVT thống nhất tổ chức khai thác đường bay giữa Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội - Đà Nẵng với tần suất một chuyến/ngày (chở khách 2 chiều), ngồi giãn cách 50% công suất. Tạm thời chưa khai thác các đường bay từ các địa phương khác đến Hà Nội. Với hành khách từ sân bay Tân Sơn Nhất về Nội Bài và lưu trú tại TP Hà Nội cần đáp ứng các tiêu chí: Phải có chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19, trong đó, liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm xuất phát hoặc có giấy xác nhận khỏi bệnh Covid-19 không quá 06 tháng tính đến thời điểm xuất phát (trường hợp chưa đủ điều kiện tiêm chủng đi cùng người thân thì theo hướng dẫn của Bộ). Đồng thời, hành khách bay từ sân bay Tân Sơn Nhất cũng phải có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành; cách ly tập trung 7 ngày tại các khu cách ly tập trung của thành phố hoặc các cơ sở lưu trú (khách sạn) do thành phố công bố; hành khách tự đảm bảo các chi phí cách ly và xét nghiệm theo quy định; sau thời gian cách ly tập trung tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày… Riêng đối với hành khách từ sân bay Đà Nẵng về Nội Bài và lưu trú tại thành phố, Hà Nội yêu cầu đáp ứng các tiêu chí như trên, nhưng thực hiện cách ly tại nơi lưu trú/nhà trong thời gian 7 ngày, xét nghiệm 2 lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ 6 trước khi kết thúc cách ly và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú/nhà 7 ngày tiếp theo…

Nguyễn Trường