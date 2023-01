Người phụ nữ xúc động khi được công an giúp tìm lại tiền bị rơi

Ngày 18/1, thông tin từ Công an thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, Nghệ An, cán bộ của đơn vị đã trao trả 16 triệu đồng cho một người dân trên địa bàn đánh rơi. Đây là số tiền người thân gửi về để sắm Tết, sau khi rút từ ngân hàng thì "khổ chủ" bất cẩn đánh rơi.

Chị Bình vui mừng nhận lại tài sản của mình (Ảnh: Công an huyện Tân Kỳ).

Trước đó, vào ngày 16/1, Công an thị trấn Tân Kỳ nhận được tin báo của chị Hoàng Thị Bình (SN 1990, trú tại xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ), về việc chị này đánh mất số tiền 16 triệu đồng rút từ một ngân hàng.

Sau khi phát hiện, chị Bình đã cùng với người thân tìm kiếm trong nhiều giờ nhưng vẫn không có kết quả. Sau đó, người phụ nữ này đã trình báo lên Công an thị trấn Tân Kỳ để hỗ trợ, tìm kiếm.

Quá trình tìm kiếm, đến 19h cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác định người nhặt được số tiền nói trên và vận động tự nguyện trả lại cho "khổ chủ".

"Tôi rất may mắn và vui mừng khi được nhận lại được tài sản của mình. Số tiền này là của người thân gửi về sắm Tết nhưng do quá bất cẩn nên đã đánh mất. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới lực lượng công an đã giúp đỡ", chị Bình vui vẻ cho biết.