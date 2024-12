Người phụ nữ vừa lái ô tô vừa hát karaoke: Vì sao chưa xử phạt?

Sáng 24/12, Công an huyện Tuy Đức (Đắk Nông) đã làm việc với bà N.T.L. (32 tuổi, trú tại xã Hòa An, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) về hành vi vừa lái ô tô vừa hát karaoke.

Tại buổi làm việc, bà L. đã thừa nhận vi phạm luật giao thông và cam kết không tái phạm.

Bà L. thừa nhận hành vi vừa lái ô tô vừa hát karaoke nhưng cơ quan công an đang hoàn thiện thủ tục pháp lý mới xử lý theo quy định (Ảnh: Uy Nguyễn).

Công an huyện Tuy Đức cho biết, đã nhận được văn bản từ Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) đề nghị xử lý theo thẩm quyền. Tuy nhiên, văn bản này không kèm theo các tài liệu liên quan, do đó cần thêm căn cứ pháp lý để xử phạt.

Theo Công an huyện Tuy Đức, clip vi phạm cần được sao chép và giám định bởi Công an tỉnh Đắk Lắk để đủ căn cứ xử lý.

"Mặc dù đoạn clip được livestream trên mạng xã hội, nhưng có trường hợp lấy clip cũ để phát trực tiếp nên cần xác định thời gian vi phạm để ra quyết định xử phạt", một chỉ huy Đội CSGT huyện Tuy Đức chia sẻ.

Dù bà L. đã thừa nhận hành vi vi phạm vào ngày 10/12, chỉ huy Đội CSGT huyện Tuy Đức vẫn nhấn mạnh cần giám định thời điểm quay clip.

Người phụ nữ vừa lái ô tô vừa hát karaoke và livestream lên trang cá nhân (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, bà L. khai với Công an huyện Krông Pắk rằng vào ngày 10/12, bà đã lái ô tô 7 chỗ chở 6 nhân viên đi phục vụ tiệc cưới tại huyện Tuy Đức. Trên đường về, bà đã hát karaoke và phát trực tiếp lên mạng xã hội. Tuy nhiên, cơ quan công an xác định thực tế bà L. lái xe bán tải chở 6 người.