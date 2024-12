Vụ người phụ nữ vừa lái xe vừa hát karaoke: Xe bán tải nhưng khai xe 7 chỗ

Ngày 12/12, thông tin từ Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk), đơn vị đã hoàn tất hồ sơ và có văn bản gửi Công an tỉnh Đắk Nông, phối hợp xử lý hành vi vi phạm của bà N.T.L. (32 tuổi, trú xã Hòa An, huyện Krông Pắk).

Bà L. được xác định là người vừa điều khiển ô tô, vừa cầm micro hát karaoke.

Lái ô tô bán tải chở tổng cộng 7 người nhưng người phụ nữ khai với công an mình lái ô tô 7 chỗ (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo Công an huyện Krông Pắk, ban đầu làm việc, bà L. đã có những khai báo không trung thực.

Cụ thể, người phụ nữ này khai nhận vào ngày 10/12 đã điều khiển ô tô 7 chỗ, chở theo 6 nhân viên đi phục vụ tiệc cưới tại huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông); đến chiều cùng ngày, khi lái ô tô trên đường về, đã hát karaoke để giải trí.

Tuy nhiên, cơ quan công an xác định chiếc xe bà L. điều khiển không phải là ô tô 7 chỗ mà là xe bán tải. Qua đấu tranh, bà L. đã thừa nhận bản thân lái xe bán tải chở theo 6 người.

Sau đó, bà L. cũng điều khiển chiếc xe bán tải đến cơ quan công an để phối hợp, xử lý. Người phụ nữ này cũng thừa nhận việc vừa cầm micro vừa lái xe, chở quá số người trên xe là không đúng với quy định.

Trước đó, chiều 10/12, bà L. điều khiển ô tô bán tải chở theo 6 người từ Đắk Nông về Đắk Lắk. Khi di chuyển trên đường Hồ Chí Minh ngang qua địa phận huyện Tuy Đức (Đắk Nông), những người ngồi trên xe đã mở karaoke để hát và đưa micro cho bà L. hát cùng.

Thời điểm này, bà L. vô tư vừa cầm vô-lăng, vừa cầm micro để hát hò, cười đùa và còn livetream lên trang Facebook cá nhân.

Bà L. vừa lái ô tô vừa cầm micro hát karaoke còn livestream lên mạng xã hội khiến dư luận lên án (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi thấy nhiều bình luận lên án hành vi của mình, bà L. đã chủ động khóa trang cá nhân nhưng đoạn clip đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Việc làm của bà L. đã khiến nhiều người bất bình và cho rằng người này đã quá liều lĩnh, coi thường tính mạng của bản thân và người khác khi lưu thông trên đường.