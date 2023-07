Người phụ nữ khốn đốn vì bị vu vạ là nhân vật chính trong "clip nóng"

Sáng 10/7, chị T.T.L. (30 tuổi, trú xã Thanh Thịnh, huyện Thanh Chương, Nghệ An), cho biết cuộc sống của chị bị đảo lộn, tinh thần suy sụp sau khi bị đồn đại là nhân vật chính trong một "clip nóng".

Theo lời kể của người phụ nữ, chiều 5/7, chị nhận được hình ảnh cắt ra từ một clip do người thân bên nhà chồng gửi với lời lẽ ám chỉ nhân vật nữ trong ảnh là chị. Người này cho hay, clip được một số điện thoại lạ gửi tới, nhắn gửi cho chồng chị L. (đang đi làm ăn xa) và người thân.

Trong ảnh cắt từ clip, nhân vật nữ có hành vi tình dục thiếu đứng đắn. Chị L. khẳng định người trong ảnh không phải mình.

Chị L. khẳng định trang Facebook cá nhân rằng mình không phải nhân vật trong clip nhưng vẫn bị đối tượng lạ bình luận ác ý (Ảnh chụp màn hình).

Tối cùng ngày, chị L. tới nhà người bà con đề nghị cho xem clip để đối chứng nhưng không được đồng ý.

Nghĩ mình không làm việc gì sai trái nên chị L. không quan tâm nữa nhưng tối cùng ngày, chị nhận được nhiều cuộc gọi của người quen hỏi về nhân vật nữ chính trong clip.

"Đến khuya, có người trong xóm gửi cho tôi clip. Chị ấy bảo trước đó có một người dùng mạng xã hội gửi, khẳng định đây là tôi. Rồi chị chồng tôi và nhiều người nữa cũng được gửi clip này", chị L. nói.

Xem clip người hàng xóm gửi, chị L. phát hiện có nhiều điểm bất thường. Nhân vật nữ chính có nét hao hao giống chị nhưng góc quay không rõ mặt hoặc bị che một phần mặt. Trong khi đó, bàn tay, tai, lông mày, kiểu tóc đều không giống.

Mặc dù không liên quan, việc clip nóng được lan truyền với thông tin thiếu kiểm chứng, ác ý đã ảnh hưởng tiêu cực khiến chị L. mệt mỏi (Ảnh minh họa: Hoàng Lam).

Chị L. gửi video cho chồng, anh N. cũng khẳng định người trong clip không phải vợ mình.

"Cây ngay không sợ chết đứng. Chồng, mẹ chồng, chị chồng và những người quen biết tin tưởng tôi, lên tiếng ủng hộ tôi nên tôi rất yên tâm. Nhưng sự việc không dừng ở đó, clip này được gửi đi khắp nơi với những lời đồn đại không hay về tôi", chị L. chia sẻ.

Theo lời người phụ nữ, bố mẹ chị không dám đi ra ngoài sau những lời bàn tán, đồn thổi về chị. Vì vậy, cuộc sống của chị và gia đình bị ảnh hưởng khá nhiều.

Sau đó, chị L. đã lên trang Facebook cá nhân đăng thông tin khẳng định nhân vật trong clip không phải mình, đồng thời đăng tải các bức ảnh để đối chiếu với các góc hình trong clip.

Bên cạnh những người động viên, ủng hộ, chị L. cho biết cũng có nhiều người bình luận ác ý, thậm chí có người sử dụng tài khoản ảo đăng ảnh cắt từ clip kia để đăng trong phần bình luận.

Để tránh sự việc đi quá xa, chị L. chọn cách khóa phần bình luận, đồng thời có đơn trình báo sự việc đến các cơ quan chức năng.

"Nếu sự việc không được làm rõ, tôi sẽ phải mang tiếng oan bởi dư luận xã hội cứ gán ghép cho tôi, các con tôi sau này cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tôi mong muốn các cơ quan chức năng làm rõ sự việc cũng như động cơ, mục đích của người gửi clip này để bảo vệ danh dự, uy tín của bản thân, gia đình", người phụ nữ chia sẻ.

Nguồn tin của phóng viên Dân trí, sau khi tiếp nhận đơn trình báo của chị L., Công an xã Thanh Thịnh đã hướng dẫn công dân làm đơn gửi Công an huyện Thanh Chương để giải quyết theo thẩm quyền. Công an xã cũng tuyên truyền, khuyến cáo người dân không lan truyền clip nói trên.