Người phụ nữ giả nhập "thần hổ" ở chùa Hương Tích nói do thiếu hiểu biết

Chiều 5/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Trần Thị Thu Hà, Trưởng ban Quản lý khu du lịch chùa Hương Tích (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), cho biết việc bà Phan Thị C. (trú tỉnh Nghệ An) có hành vi mê tín dị đoan tại chùa là vụ việc lần đầu phát hiện tại đây.

Khi được mời về làm việc, bà C. nói rằng lần đầu tới, do không hiểu biết nghi lễ thờ cúng tại chùa nên có hành động bộc phát như vậy chứ không có chủ ý từ đầu.

Hình ảnh người phụ nữ thực hiện hành vi mê tín tại chùa Hương Tích (Ảnh cắt từ clip).

Người phụ nữ này không rõ làm nghề gì nhưng tướng mạo bề ngoài như hầu đồng.

Bà này nói đưa đoàn đạo hữu khoảng hơn 15 người tới chùa để cầu an rồi bất ngờ có hành động la hét, cắn áo người đàn ông nằm dưới chiếu trước điện Tam thế - nơi có tượng hổ. Thấy thế, nhiều người xung quanh chắp tay khấn bái. Một số người dùng điện thoại quay lại sự việc.

"Hôm đó là ngày cuối tuần (3/3) nên khu vực chùa có phó ban quản lý chùa và 2 công an túc trực, vừa hướng dẫn du khách vừa phòng các sự cố. Khi nghe tiếng la hét, lực lượng chức năng tiến lại yêu cầu họ dừng lại và mời người liên quan về làm việc", bà Hà nói.

Cũng theo đại diện Ban Quản lý khu du lịch chùa Hương Tích, vì bà này vi phạm lần đầu nên cơ quan chức năng chỉ lập biên bản nhắc nhở, cảnh cáo.

Bà C. hứa không tái phạm và sẽ tuyên truyền cho người trong đoàn hiểu.

Dịp đầu xuân, chùa Hương Tích tái diễn cảnh người dân chen chân xức dầu, xoa lên mình tượng hổ rồi xoa lên người mong cầu bách bệnh (Ảnh: Dương Nguyên).

"Đây là chùa nên mọi hành vi mê tín dị đoan, lên đồng, cúng mặn đều không phù hợp. Ban quản lý luôn tuyên truyền cho người dân không nên thắp nhiều hương và mang vàng mã đến đốt. Nhiều người du khách thập phương ở xa tới, họ không biết nên vẫn cứ làm", bà Hà nói.

Vừa qua, chùa Hương Tích tái diễn cảnh người dân chen chân thoa dầu, sờ lên pho tượng hổ rồi xoa lên cơ thể mình với mong muốn chữa bách bệnh.

Đại diện Ban Quản lý chùa Hương Tích cho rằng, việc này liên quan đến tín ngưỡng của người dân, du khách. Đơn vị từng nhiều lần tuyên truyền nhằm tránh lan truyền mê tín dị đoan song không được.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 10h ngày 3/3, bà C. đi cùng một đoàn du khách từ Nghệ An đến chùa Hương Tích để thực hiện lễ cầu an.

Clip ghi lại cho thấy, thời điểm đó, người phụ nữ mặc áo dài lễ phục màu đỏ, đầu đội mũ, xung quanh có hàng chục người.

Bà này có biểu hiện lạ như la hét, cắn áo người đàn ông nằm dưới chiếu. Thấy vậy, nhiều người vây quanh cho rằng bà này "lên đồng" do "thần hổ" nhập nên ra sức quỳ sụp, liên tục chắp tay khấn bái.