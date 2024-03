Ngày 4/3, đại diện Ban Quản lý khu du lịch chùa Hương Tích, cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) lập biên bản nhắc nhở bà Phan Thị C. (60 tuổi, trú tỉnh Nghệ An) khi có hành vi mê tín dị đoan tại chùa.

Trước đó, khoảng 10h ngày 3/3, bà C. đi cùng một đoàn du khách từ huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đến chùa Hương Tích (xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc) để thực hiện lễ cầu an.

Người phụ nữ thực hiện hành vi mê tín tại chùa Hương Tích (Ảnh cắt từ clip).

Theo clip ghi lại, thời điểm thực hiện lễ cầu an, người phụ nữ mặc áo dài lễ phục màu đỏ, đầu đội mũ, xung quanh có nhiều người chứng kiến.

Khi bà này có biểu hiện "lên đồng, nhập thần hổ", rồi la hét, cắn áo người đàn ông nằm dưới chiếu, hàng chục người vây quanh liên tục chắp tay khấn bái.

Phát hiện sự việc, Ban quản lý chùa Hương Tích đã phối hợp với Công an huyện Can Lộc yêu cầu đoàn du khách dừng thực hiện hành vi nói trên. Đồng thời, cơ quan công an đã mời người phụ nữ làm việc và lập biên bản nhắc nhở.

Người phụ nữ giả nhập "thần hổ", cắn áo tại chùa Hương Tích (Clip: Người dân cung cấp).

Tại đây, bà C. thừa nhận hành vi của mình là sai trái, nghiêm túc rút kinh nghiệm, cam kết không tái phạm.

Theo Ban quản lý khu du lịch chùa Hương Tích, đây là lần đầu người phụ nữ cùng nhóm du khách đến đây nên chỉ lập biên bản nhắc nhở, đồng thời giải thích cho người dân hiểu.