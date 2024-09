Người lính bị đinh cắm xuyên chân khi tìm thi thể tại Làng Nủ

Chiều 12/9, lực lượng công an và quân đội vẫn triển khai dọc hiện trường lũ quét tại thôn Làng Nủ (Bảo Yên, Lào Cai) để tìm kiếm những người dân còn mất tích.

Đội hình đang bước dàn ngang, bùn ngập đến đầu gối, bỗng một chiến sĩ khụy xuống, kêu lên đau đớn vì vết thương ở chân. Các đồng đội lập tức chạy đến dìu người lính lên bờ ruộng, rửa vết thương và nặn máu.

"Cáng đâu? Mang cáng ra nhanh!", một sĩ quan chỉ huy gọi lớn khi chứng kiến sự việc.

Người lính bị thương là binh nhất Thào Mí Lình (20 tuổi, người đồng bào H'Mông), chiến sĩ Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 98, Sư đoàn 316. Anh được đồng đội cõng lên bờ.

Sĩ quan quân y dùng panh mở vết thương để sát trùng sâu bên trong.

Thào Mí Lình nén đau khi sĩ quan quân y sơ cứu, sát trùng vết thương.

Trả lời phóng viên Dân trí, người lính quê Hà Giang cho biết trong lúc lội bùn để tìm thi thể đồng bào, anh dẫm phải một mũi đinh lớn, xuyên sâu vào lòng bàn chân.

"Mình bị thế này chẳng giúp gì được nữa. Mong các đồng đội của mình gắng tìm được hết đồng bào còn lại", Thào Mí Lình ngập ngừng nói.

Trước đó, đơn vị của Lình đã trải qua một ngày giúp dân chạy lũ, đắp trạch ngăn nước tại huyện Hạ Hòa (Phú Thọ). Từ Hạ Hòa, họ tức tốc hành quân lên Bảo Yên (Lào Cai) vì nghe tin vụ lũ quét vùi lấp hơn 100 người.

Các chiến sĩ dò bước dưới lớp bùn nhão, phải tránh vô số vật nhọn như đinh, mái tôn... những đôi ủng nhựa không đủ để bảo vệ bàn chân của họ.

Để tiêm được thuốc ngừa uốn ván cho Thào Mí Lình, quân đội sẽ phải gọi người đưa thuốc (bảo quản lạnh) từ trung tâm huyện Bảo Yên vào hiện trường với quãng đường 20km. Sau khi bàn bạc, họ thống nhất cho xe đưa chiến sĩ bị thương ra bệnh viện huyện.

Tính đến sáng 13/9, Sở Chỉ huy tìm kiếm, cứu nạn vụ lũ quét tại Làng Nủ thông báo trong số 49 nạn nhân còn mất tích, có 8 người trong 2 gia đình ông Hoàng Văn Tiện và Hoàng Văn Duân kịp chạy thoát.

Như vậy, tính đến 9h20 ngày 13/9, có 48 thi thể được tìm thấy sau vụ lũ quét, 39 người mất tích, 17 người bị thương và 8 người may mắn thoát nạn. Địa phương vẫn đang tiếp tục xác minh một số trường hợp có thể không mất tích mà đi làm ăn xa chưa về.

Mọi sự ủng hộ Chương trình Nhân ái: "Chung tay xây dựng lại Làng Nủ" xin gửi về mã số 240502

1. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: Chung tay xây dựng Làng Nủ MS 240502)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Số 02 Nhà Thờ, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269