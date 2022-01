Người hùng cứu bé gái ở Hà Nội: "Tôi dành vinh dự này tặng bố mẹ"

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội trao thưởng cho các cá nhân có thành tích trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại căn nhà 107, ngõ 51 phố Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, Hoàng Mai (Ảnh: Trần Thanh).

Chiều 14/1, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) tổ chức Lễ công bố quyết định khen thưởng thành tích phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, xảy ra tại vụ cháy ở địa chỉ 107 ngõ 51 Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, hôm 12/1.

Hành động đẹp xuất phát từ tinh thần tương thân, tương ái

Tới dự Lễ khen thưởng có Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội, các lãnh đạo quận Hoàng Mai (Hà Nội); anh Trung Văn Nam, anh Dương Ngọc Vũ (2 người tham gia chữa cháy tại ngôi nhà 107, ngõ 51 phố Lương Khánh Thiện) và ông Vũ Mạnh Cường (chủ nhân ngôi nhà bị cháy).

Toàn cảnh buổi lễ khen thưởng chiều 14/1 (Ảnh: Trần Thanh).

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội chia sẻ, hành động đẹp của anh Trung Văn Nam và anh Dương Ngọc Vũ đã lan tỏa đến toàn xã hội, Chủ tịch nước cũng đã gửi thư khen ngợi hành động dũng cảm của các anh. Hành động của 2 anh làm lay động triệu triệu trái tim.

Tướng Trung chia sẻ, buổi lễ hôm nay mang rất nhiều ý nghĩa, vừa ghi nhận, tôn vinh, biểu dương hành động của anh Nam và anh Vũ; cũng là để chia sẻ những tổn hại về tinh thần và những mất mát về vật chất với gia đình ông Vũ Mạnh Cường. Ngoài ra để xác định trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy của lực lượng công an; đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp của 2 "người hùng" tham gia chữa cháy, cứu người.

Giám đốc Công an Hà Nội đánh giá, để có hành động đẹp này, cả 2 anh Nam và anh Vũ đều xuất phát từ tấm lòng tương thân tương ái, thương người như thể thương thân, đây đều là những nét đẹp đặc trưng trong tính cách của người Việt Nam từ bao đời.

"Tôi có nghe anh Nam phát biểu, khi người tốt nói ra việc làm tốt của mình thì họ rất khó nói và ngọng nghịu lắm. Nhưng chính sự ngọng nghịu đó lại làm lay động trái tim của người khác, nó toát lên vẻ chân thành, mộc mạc của anh Nam", tướng Trung chia sẻ.

Cũng theo Giám đốc Công an Hà Nội, trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường, nhiều bản sắc quý của con người đang ngày bị mai một, hành động đẹp của anh Nam càng có ý nghĩa hơn bao giờ hết; "giống như một bông hoa đẹp nhất tỏa sáng trong cả một vườn hoa".

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội bày tỏ cảm xúc, ôm người hùng Trung Văn Nam sau khi anh lên bục chia sẻ cảm nghĩ (Ảnh: Trần Thanh).

Thay mặt lãnh đạo công an thành phố, thay mặt Quận ủy quận Hoàng Mai, tướng Trung gửi lời cảm ơn tới anh Nam và anh Vũ vì hành động dũng cảm cứu người trong lúc hoạn nạn. Ông cũng mong muốn xã hội có nhiều hơn những hành động đẹp, làm lan tỏa, nhân rộng những phẩm chất tốt đẹp, cốt cách người Việt về tình tương thân, tương ái.

Cũng tại buổi lễ, đại diện Công an quận Hoàng Mai đọc các quyết định khen thưởng của UBND TP Hà Nội và Công an quận Hoàng Mai đối với các cá nhân và tổ chức trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Theo đó, anh Dương Ngọc Vũ và anh Trung Văn Nam được Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng bằng khen, và khen thưởng với mức tiền bằng 3 lần mức lương cơ sở. Công an quận Hoàng Mai tặng giấy khen và thưởng tiền 2 anh với số tiền hơn 1,3 triệu đồng mỗi người.

"Tôi muốn dành vinh dự này tặng bố mẹ"

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Cao Mạnh Cường (ông ngoại của bé gái được cứu) xúc động cho biết, trong lúc sinh tử, nhờ có sự dũng cảm ra tay cứu giúp người của các anh mà cháu ngoại ông mới thoát khỏi cánh tay tử thần.

Anh Trung Văn Nam và anh Dương Ngọc Vũ được nhiều người động viên hỏi thăm (Ảnh: Trần Thanh).

"Tôi rất xúc động trước hành động dũng cảm của các anh. Nhờ có các anh và sự cứu giúp kịp thời của lực lượng công an và người dân đã tham gia cứu hỏa, cứu nạn mà đám cháy được khống chế kịp thời, cháu gái tôi được giải cứu. Ngọn lửa sau đó bị dập tắt, không cháy lan sang khu dân cư và nhà kho bên cạnh" - ông Cường nghẹn ngào.

Buổi lễ khen thưởng người hùng cứu bé gái ở Hà Nội.

Anh Trung Văn Nam chia sẻ lại khoảnh khắc cứu bé gái thoát khỏi căn nhà đang bốc cháy dữ dội (Ảnh: Trần Thanh).

Bước lên khán đài, người thợ sửa điều hòa Trung Văn Nam vẫn mặc chiếc áo khoác mỏng giản dị, bối rối gửi lời cảm ơn đến Chủ tịch nước đã gửi thư khen tặng, cảm ơn Chủ tịch Hà Nội và Giám đốc Công an Hà Nội cùng người dân đã ủng hộ và khen ngợi anh.

Anh ngượng ngùng kể lại quá trình giải cứu bé gái khỏi căn nhà đang bốc cháy. Anh nói: "Sau khi cứu được bé gái rồi kéo bé ra ngoài, tôi thấy bé thều thào trong nhà còn đứa em của cháu nữa nên tôi liền quay lại nhưng lúc này lửa đã bùng lên rất lớn. Khi đó tôi chỉ mong trong nhà không còn ai, nếu không bản thân tôi sẽ cảm thấy rất thất vọng về chính mình".

Anh Nam chia sẻ rằng, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân anh phải đi làm xa mà chưa có dịp báo hiếu bố mẹ hay tặng quà. Nhân dịp này, anh muốn gửi tới bố mẹ lời cảm ơn rất nhiều. Anh cho biết muốn dành tất cả những vinh dự, tự hào này tặng bố mẹ mình.