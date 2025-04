Người dân vây xưởng sơ chế mực bốc mùi hôi thối, chính quyền than khó xử lý

Một cơ sở sơ chế mực tại thôn Phú Hậu, xã Cát Chánh, đang gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng chục hộ dân xung quanh. Theo phản ánh, cơ sở này hoạt động suốt ngày đêm, xả thải ra môi trường gây mùi hôi thối nồng nặc.

Bà Đoàn Thị Nhung, một người dân địa phương, cho biết cơ sở này đã hoạt động hơn một năm, với 20-30 công nhân làm việc từ sáng đến 22h mỗi ngày.

Nhiều người dân kéo đến cơ sở sơ chế mực tại thôn Phú Hậu, xã Cát Chánh để phản đối vì mùi hôi thối (Ảnh: Công Sơn).

"Ban đầu mùi còn nhẹ, nhưng khoảng một năm trở lại đây, mùi hôi thối ngày càng nồng nặc. Trẻ em cũng hạn chế ra ngoài chơi vì không khí ô nhiễm", bà Nhung bức xúc.

Không chỉ ô nhiễm không khí, nguồn nước ngầm của một số hộ dân cũng bị ảnh hưởng. Ông Lý Phước Hòa chia sẻ: "Nước có mùi hôi, bị nhiễm mặn, tắm vào bị ngứa nên không dám dùng".

Ông Trần Vĩnh Phú, Trưởng thôn kiêm Bí thư Chi bộ thôn Phú Hậu, xác nhận có 70-80 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp. Mặc dù chủ cơ sở đã cố gắng khắc phục, mùi hôi thối vẫn không giảm.

Ông Đinh Hữu, Chủ tịch UBND xã Cát Chánh, thừa nhận cơ sở gây mùi hôi thối, ảnh hưởng đến đời sống người dân. Tuy nhiên, việc xử lý ô nhiễm gặp khó khăn do không thể đo lường được mùi hôi thối.

Công nhân làm trong cơ sở sơ chế mực phản ứng lại người dân nên lực lượng chức năng phải có mặt xử lý (Ảnh: Công Sơn).

"Trước mắt, xã đã yêu cầu cơ sở tạm ngừng hoạt động và sẽ kiểm tra, xử lý theo quy định", ông Hữu nói.

Ông Bùi Quốc Nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, cho biết nếu UBND xã Cát Chánh không xử lý hiệu quả, huyện sẽ thành lập đoàn kiểm tra, xử lý dứt điểm.

Phó Chủ tịch huyện Phù Cát cũng cho biết, sẽ chỉ đạo công an xã phối hợp với Công an tỉnh Bình Định để kiểm tra các vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường và đảm bảo an ninh trật tự.