Nam Bộ có vài nơi nắng nóng gay gắt 39 độ C trong tháng 4

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết, tại khu vực Nam Bộ, khả năng El Nino chuyển pha trung tính trong khoảng tháng 4-6. Sau đó, El Nino khả năng chuyển từ trung tính chuyển sang LaNina trong khoảng tháng 6-8 và có xu hướng tăng nhanh trong những tháng sau đó.

Dự báo nhiệt độ trong tháng 4 trên địa bàn Nam Bộ cao hơn trung bình năm ngoái 1-2 độ C. Lượng mưa cũng thấp hơn cùng kỳ năm 2023.

Nắng nóng trên đại lộ Phạm Văn Đồng, đoạn qua cầu Bình Lợi (Ảnh: An Huy).

Tuần đầu tháng 4, rãnh áp thấp có trục 25-28 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp nóng phía tây, có tâm ở Bắc Bộ hoạt động mạnh. Khoảng ngày 4-5/4, rãnh áp thấp cùng với áp thấp nóng phía tây bị đẩy dịch dần xuống nam bởi một bộ phận áp cao lục địa tăng cường ở phía Bắc.

Khu vực Nam Bộ chủ yếu chịu ảnh hưởng của rìa phía nam áp thấp nóng phía tây và chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của áp cao cận nhiệt đới ở các tầng trên cao. Áp cao cận có trục đi qua Nam Trung Bộ, từ ngày 5/4 nâng trục lên phía bắc, đi qua Trung Trung Bộ.

Thời tiết khu vực phổ biến không mưa và nắng nóng diện rộng ở cả miền Đông và miền Tây. Miền Đông và ven biên giới tây nam có khả năng có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 37-38 và trên 38 độ đến hết ngày 6/4. Ngày 7-8/4, một vài nơi khả năng có mưa vài nơi với lượng mưa không lớn (0-5mm, cục bộ có nơi 5-10mm).

Tuần giữa tháng 4, thời tiết phổ biến không mưa, ngày nắng nóng. Nửa cuối tuần, khả năng có một vài ngày có mưa trái mùa, xảy ra ở một vài nơi với lượng mưa nhỏ, hầu hết dưới 10mm. Nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C xuất hiện diện rộng ở cả miền Đông và miền Tây. Khu vực miền Đông và ven biên giới Tây Nam có nắng nóng gay gắt 37-38 độ C và trên 38 độ C.

Tuần cuối tháng 4, Nam Bộ dự kiến có mưa rào và dông vài nơi, phía bắc miền Đông khả năng có mưa vừa, mưa to trong một vài ngày. Đề phòng lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ và gió giật mạnh. Một vài ngày có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 37 độ C ở khu vực miền Đông và một vài nơi ở miền Tây.

Người đàn ông nằm nghỉ ngơi, tránh nắng dưới bóng cây trên đường Võ Nguyên Giáp, TP Thủ Đức (Ảnh: An Huy).

Theo ông Quyết, nhiệt độ trung bình tháng 4 phổ biến 28,5-30 độ C; cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ C. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực miền Đông phổ biến từ 25-28 độ C; miền Tây 26-29 độ C.

Tổng lượng mưa tháng phổ biến thấp hơn trung bình năm ngoái. Trong đó, nửa đầu tháng hầu hết không mưa; nửa cuối tháng có mưa rào và dông một vài nơi trong vài ngày do tác động của đối lưu nhiệt địa phương với lượng mưa hầu hết không lớn.

Nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng xuất hiện nhiều đợt trên khu vực miền Đông và ven biên giới Tây Nam. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, một vài nơi 38-39 độ C và trên 39 độ C. Ở các khu vực khác của miền Tây, nắng nóng diện rộng cũng xảy ra nhiều đợt và dài ngày với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi 37-38 độ C.

Lượng mưa thiếu hụt dẫn đến khả năng thiếu nước ngọt cho sinh hoạt, đời sống và cây trồng và xâm nhập mặn vào sâu trong nội đồng.

Nắng nóng, không mưa và độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.