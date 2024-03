Nắng nóng ở Nam Bộ giảm nhẹ trong 2 ngày

Ngày 27/3, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết, trong 24 giờ qua, áp cao lạnh lục địa di chuyển ra phía đông, vùng áp thấp nóng phía tây suy yếu.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới qua Trung và Nam Trung Bộ hoạt động mạnh. Trên vùng biển phía Đông Nam Bộ, gió Đông đến Đông bắc hoạt động với cường độ trung bình.

Công nhân tưới nước cây xanh trên đường Võ Nguyên Giáp, TP Thủ Đức giữa trưa nắng nóng (Ảnh: An Huy).

Do vậy, cường độ nắng ở các tỉnh Nam Bộ gia tăng hơn 24 giờ trước. Các tỉnh miền Đông Nam Bộ nhiều nơi có nắng nóng gay gắt. Cụ thể, nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh này dao động 35,8-38,7 độ C, cao nhất tại khu vực Sở Sao (Bình Dương) là 38,7 độ C.

Tại khu vực TPHCM, nắng nóng cũng gia tăng về diện và cường độ, không mưa. Nhiệt độ cao nhất hôm qua tại sân bay Tân Sơn Nhất là 37 độ C, tại Nhà Bè là 36 độ C.

Theo ông Quyết, trong 24 giờ tới, rãnh áp thấp có trục 25-28 độ vĩ bắc bị nén, dịch chuyển xuống phía Nam và đầy dần lên bởi áp cao lục địa tăng cường yếu.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới qua Trung và Nam Trung Bộ xu hướng dịch dần về phía nam, qua Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Vùng biển phía Đông Nam Bộ, gió Đông đến Đông Bắc hoạt động với cường độ giảm dần.

Ở Nam Bộ, nhiệt độ vào ban ngày có xu hướng giảm nhẹ. Nắng nóng tiếp tục giảm.

Miền Đông vẫn có nắng nóng diện rộng, miền Tây cục bộ có nắng nóng. Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc. Miền Đông 35-37 độ; miền Tây 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Từ 48 giờ đến 7 ngày tới, thời tiết Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Riêng ngày 29-30/3 có mưa rào và dông vài nơi tập trung về chiều tối, trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc. Nắng nóng tạm thời giảm thêm trong ngày 29/3, chỉ xảy ra cục bộ.

Từ ngày 30/3, nhiệt độ có xu hướng gia tăng, nắng nóng gia tăng trở lại trên khu vực.