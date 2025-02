Người dân TPHCM đi đổi giấy phép lái xe từ lúc rạng sáng

Những ngày gần đây, các điểm cấp, đổi giấy phép lái xe (GPLX) tại TPHCM đang trong tình trạng quá tải. Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí tại điểm cấp, đổi GPLX của Sở Giao thông Vận tải TPHCM ở địa chỉ 252 Lý Chính Thắng (quận 3) vào sáng 18/2, khu vực phòng chờ chật kín người từ sáng đến trưa.

Nhân viên liên tục phát loa thông báo yêu cầu người dân giữ trật tự, không chen lấn, xếp hàng chờ đến lượt cấp, đổi GPLX. Điểm cấp, đổi GPLX này yêu cầu người dân phải đăng ký trước qua tổng đài. Những trường hợp đã đăng ký sẽ được ưu tiên giải quyết trước.

Nhiều người tỏ ra mệt mỏi vì chờ đợi quá lâu mới đến lượt được gọi tên lên làm việc.

Người dân chụp hình, làm thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe sáng 18/2.

Bà Huỳnh Thị Nga (61 tuổi) cùng chồng là ông Lê Tấn Bửu (68 tuổi) làm thủ tục đổi GPLX ô tô sáng 18/2.

"Tôi đã khám sức khỏe và chụp ảnh thẻ trước đó để tiết kiệm thời gian, tuy nhiên vì chưa đăng ký làm việc qua tổng đài nên hồ sơ phải đợi sang buổi trưa mới được tiếp nhận", ông Lê Tấn Bửu chia sẻ.

Hiện Cục Đường bộ Việt Nam là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý về sát hạch, cấp GPLX trong phạm vi cả nước. Sở Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm quản lý sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Những ngày qua, điểm cấp, đổi GPLX ở Trường trung cấp giao thông Tiến Bộ (quận Tân Phú) cũng liên tục quá tải.

Từ 5h45, nhiều người đã có mặt để xếp hàng đợi nộp hồ sơ cấp, đổi GPLX. Được biết, mỗi ngày điểm này chỉ tiếp nhận khoảng 500-650 hồ sơ.

Anh Mai Thanh Nguyên (34 tuổi, huyện Nhà Bè) đi từ nhà lúc 5h để đến điểm cấp, đổi GPLX ở quận Tân Phú. Tuy nhiên, hồ sơ của anh bị trả lại và được hẹn vào tháng 3 tới.

"GPLX của tôi đến tháng 7 mới hết hạn, tuy nhiên tranh thủ được hôm nghỉ làm để đi đổi bằng lái nhưng lại bị trả hồ sơ và hẹn lịch làm việc vào tháng 3 tới", anh Nguyên nói.

Được biết, đơn vị này sẽ ưu tiên giải quyết cho các trường hợp có GPLX sắp hết hạn trong tháng 1, 2, những trường hợp còn hạn dài sẽ được hướng dẫn quay lại thời gian sau.

Nhiều người dân đến điểm cấp, đổi GPLX từ sớm nên đã chuẩn bị đồ ăn sáng mang theo.

Bà Trần Thị Bích Thảo, Phó hiệu trưởng Trường Trung cấp Giao thông Tiến Bộ cho biết tình trạng quá tải người dân đi cấp, đổi GPLX diễn ra từ trước Tết Nguyên đán. Đơn vị cũng đã huy động toàn bộ nhân sự, làm việc liên tục và tăng thêm giờ trong ngày để phục vụ người dân.

Theo Sở Giao thông Vận tải TPHCM, do tác động của Luật Trật tự An toàn Giao thông mới, lượng người đến xin cấp, đổi GPLX tăng mạnh. So với mọi năm, bình quân mỗi năm các đơn vị thuộc Sở cấp, đổi khoảng 600.000 GPLX (chiếm 20% cả nước), riêng 3 tháng cuối năm 2024, con số này đã lên đến gần 890.000.

Theo Kết luận 121 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tổng kết thực hiện Nghị quyết 18, chức năng sát hạch, cấp giấy phép lái xe sắp tới sẽ chuyển từ Bộ Giao thông Vận tải sang Bộ Công an, dự kiến từ ngày 19/2.