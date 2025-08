Người dân phản ánh tới Cục trưởng Cục CSGT, nam tài xế vi phạm bị xử phạt

Ngày 6/8, Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cho biết, thông qua phản ánh từ người dân tới Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng C08, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã xác minh và lập biên bản xử phạt tài xế N.Q.H. 5 triệu đồng, do có hành vi sử dụng điện thoại khi điều khiển ô tô khách.

Tài xế H. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo đó, qua trích xuất camera hành trình trên xe cảnh sát xác định, vào lúc 8h42 ngày 4/8, tài xế H. điều khiển ô tô khách BKS 20H-035.xx di chuyển trên quốc lộ 37 (đoạn qua xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên cũ) đã sử dụng điện thoại trong quá trình lái xe.

Cảnh sát sau đó đã xác minh và mời tài xế H. lên cơ quan công an để làm việc.

C08 khuyến cáo, hành vi sử dụng điện thoại trên cao tốc là hành vi đặc biệt nguy hiểm, bởi khi sử dụng điện thoại lái xe sẽ mất tập trung, phản ứng chậm trước các tình huống bất ngờ; giảm khả năng quan sát và xử lý tình huống, đây cũng là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, đặc biệt với tốc độ cao như trên cao tốc.

Hình ảnh tài xế H. vừa lái xe khách vừa sử dụng điện thoại (Ảnh: Công an cung cấp).

“Tuyệt đối không sử dụng điện thoại bằng tay khi đang điều khiển phương tiện, đặc biệt là trên cao tốc; nếu cần liên lạc khẩn cấp, hãy dừng xe đúng nơi quy định; trang bị các thiết bị hỗ trợ như tai nghe bluetooth nếu cần sử dụng trong trường hợp thực sự cần thiết; luôn tập trung cao độ khi lái xe để đảm bảo an toàn cho bản thân và người khác”, vị đại diện Cục C08 nhấn mạnh.