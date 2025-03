Người đàn ông tử vong trong tư thế cắm đầu vào xô nước ở Bình Dương

Chiều 8/3, Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong trong nhà tắm. Nạn nhân là anh N.A.K., 37 tuổi, ngụ quận 4, TPHCM.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Xuân Đoàn).

Trưa cùng ngày, anh K. từ TPHCM đến thăm người bạn đang ở trọ trên đường An Phú 35, phường An Phú (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương). Đến nơi, anh K. vào phòng tắm.

Sau một lúc lâu không thấy anh K. trở ra, gọi nhiều lần nhưng không nghe anh K. lên tiếng, người bạn phá cửa phòng tắm kiểm tra và phát hiện anh K. đang cắm đầu vào xô nước. Lúc này, nước vẫn đang chảy, trên người nạn nhân mặc chiếc quần ngắn, cởi trần.

Mặc dù được người bạn tìm cách sơ cứu, anh K. đã tử vong. Nhận tin báo, Công an tỉnh Bình Dương tới khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Trước đây, anh K. là người nhận thầu khu nhà trọ này rồi cho người dân thuê lại, được một thời gian anh K. chuyển lại cho người bạn thầu. Thỉnh thoảng, anh K. hay ghé đây chơi.