Người đàn ông tâm thần từ Thái Nguyên đi lạc xuống tận Hà Nội

Dân trí Công an phường Xuân Tảo (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vừa giúp đỡ một người đàn ông bị bệnh tâm thần, đã bỏ nhà đi lang thang cách đây khoảng một tháng.

Ông H. thời điểm được lực lượng chức năng tìm thấy.

Ngày 27/8, Công an phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đơn vị vừa giúp đỡ, bàn giao một bệnh nhân đến Bệnh viện tâm thần Hà Nội để điều trị theo quy định.

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 26/8, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, tổ công tác Công an phường Xuân Tảo phát hiện một người đàn ông khoảng trên 50 tuổi mặc dáng người thấp gầy đang đi bộ trên đường, có biểu hiện mệt mỏi, đói khát.

Tổ công tác đã dừng lại hỏi thăm phát hiện người đàn ông không có giấy tờ tùy thân, không nhớ tên tuổi, địa chỉ cụ thể của mình. Lực lượng chức năng sau đó đã nhanh chóng đưa người đàn ông trên về trạm y tế phường để xét nghiệm Covid-19.

Sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19, tổ công tác đã cho người đàn ông ăn uống và nhờ lực lượng y tế phường Xuân Tảo chăm sóc sức khỏe; đồng thời đăng tải thông tin tìm kiếm người thân người đàn ông này lên trên các trang thông tin đại chúng.

Thông tin về ông H. được Công an phường Xuân Tảo đăng tải lên mạng xã hội.

Ngay trong ngày 26/8, Công an phường Xuân Tảo nhận được thông tin từ gia đình người đàn ông đi lạc cho biết, ông tên là Nguyễn Quang H. (SN 1966, ở Phú Bình, Thái Nguyên). Ông H. có hồ sơ bệnh án tâm thần, chẩn đoán tâm thần phân liệt do Bệnh viện tâm thần tỉnh Thái Nguyên cấp, đã bỏ đi lang thang được khoảng một tháng nay, không biết đi đâu.

Cơ quan công an cho biết, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, gia đình chưa thể xuống Hà Nội để đón nhận người thân, nên đã nhờ Công an phường Xuân Tảo bàn giao ông H. đến Bệnh viện tâm thần Hà Nội để chữa trị. Khi hết thời gian thực hiện giãn cách, gia đình sẽ xuống đón người bệnh về.

Gia đình ông H. gửi lời cảm ơn lực lượng công an phường, và chính quyền địa phương đã giúp đỡ gia đình chăm sóc ông H.

Văn Yên