Người đàn ông ôm con co giật chạy ra đường, được CSGT hỗ trợ đi cấp cứu

Ngày 5/1, Trung tá Lê Bá Thi, Trạm trưởng Trạm CSGT Diễn Châu, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, tổ công tác của đơn vị vừa hỗ trợ kịp thời người dân, đưa cháu bé bị sốt cao, co giật đến bệnh viện cấp cứu.

Khoảng 4h50 cùng ngày, tổ công tác số 1 Trạm CSGT Diễn Châu thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại tuyến đường tránh thành phố Vinh. Khi đến địa bàn xóm 5, xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), tổ công tác phát hiện một người đàn ông bế cháu bé quấn trong chăn, chạy bộ trên đường nên dừng lại giúp đỡ.

CSGT dùng xe chuyên dụng hỗ trợ đưa cháu bé bị sốt cao, co giật đi cấp cứu trong đêm lạnh (Ảnh: Văn Phương).

Theo trình bày của anh Phạm Hồng Nguyên (SN 1983, trú tại xã Hưng Mỹ), con trai anh là Phạm Hồng Vũ, 5 tuổi, bị sốt rất cao, lên cơn co giật, tím tái. Thấy dấu hiệu bất thường của con, anh Nguyên quyết định đưa đến bệnh viện nhưng phương tiện của gia đình không đảm bảo cho việc di chuyển.

Trong lúc hoảng loạn, anh Nguyên bế con chạy ra đường để nhờ giúp đỡ, may mắn gặp xe tuần tra của CSGT.

Nhận thấy cháu bé đang bị nguy hiểm về sức khỏe, lực lượng tổ công tác lập tức hỗ trợ anh Nguyên và con trai lên ô tô chuyên dùng, khẩn trương di chuyển đến bệnh viện cách đó khoảng 12km.

Cháu Vũ được bác sĩ chẩn đoán bị viêm phổi và thiếu máu. Do được can thiệp y tế kịp thời nên tình trạng sức khỏe của bệnh nhi đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn đang được theo dõi chặt chẽ.