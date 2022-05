Người đàn ông đi bộ 1.200 km về quê: Nhiều người cho tiền nhưng không nhận

Người đàn ông quyết định vượt quãng đường cả nghìn cây số về quê là anh Chu Đức Thắng (SN 1985), trú thôn Quyết Tiến, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình.

Trước đó, anh Thắng khiến dư luận xôn xao khi quyết định đi bộ 1.200 km từ TPHCM để về quê tại Quảng Bình. Sau 15 ngày bộ hành, vượt qua quãng đường khoảng 800 km, anh Thắng đã ra đến tỉnh Quảng Ngãi, tại đây anh được lực lượng CSGT địa phương giúp đỡ, hỗ trợ vé xe để về quê. Đến rạng sáng 7/5, anh Thắng đã về đến quê nhà Quảng Bình.

Anh Chu Đức Thắng, người vừa có hành trình đi bộ gần cả ngàn cây số để về quê.

Để hiểu rõ hơn về hoàn cảnh gia đình và sự việc đã xảy ra với anh Thắng, phóng viên Dân trí đã tìm về xã Hàm Ninh.

Được biết, anh Thắng là con trai thứ 2 trong gia đình có 2 anh em, hoàn cảnh hết sức khó khăn, bố mất đã lâu. Người đàn ông này chưa lập gia đình và đi làm thuê đủ thứ nghề ở các tỉnh miền Nam suốt 20 năm qua.

Được sự giúp đỡ của lực lượng CSGT tỉnh Quảng Ngãi, anh Thắng đã về nhà vào sáng 7/5.

Theo chia sẻ của anh Thắng, trước đó anh làm công nhân công ty bao bì ở huyện Bình Chánh, TPHCM. Vì không muốn làm nữa nên cách đây nửa tháng, anh đã quyết định về quê, thế nhưng vì không đủ tiền nên đã đi bộ, trên hành trình về quê còn bị mất hành lý, giấy tờ.

"Mình cứ đi bộ, khi thì ngủ cây xăng, khi thì hiên nhà dân, gặp đâu nghỉ đó, sáng dậy lại đi. Nhiều người họ thương nên họ cũng cho tiền, đồ ăn nhưng mình quyết định đi bộ nên không nhận tiền. Ra đến Quảng Ngãi có mấy anh công an hỏi thăm, xin số điện thoại mẹ mình rồi bắt xe cho về", anh Thắng kể về hành trình của mình.

Bà Trần Thị Khuyên (SN 1959), mẹ Thắng cho hay, con trai bà từ nhỏ đã không được lanh lợi, đầu óc luôn chậm hơn người khác nên khó làm việc lớn. Anh Thắng đi làm thuê làm mướn khắp nơi gần 20 năm qua nhưng cũng không dành dụm được gì.

"Nó đến giờ vẫn chưa vợ con, thích thì đi mà không thích thì về. Hôm trước tôi có nhận được điện thoại của các anh công an ở Quảng Ngãi báo rằng Thắng được giúp bắt xe và đang về Quảng Bình. Rạng sáng ngày mùng 7/5 tôi đạp xe xuống đón con về đây", bà Khuyên chia sẻ.

Bà Trần Thị Khuyên, mẹ của anh Thắng cho biết, sau lần này, bà sẽ giữ con ở nhà, xin cho làm thuê ở hồ tôm.

Cũng theo bà Khuyên, sau chuyến đi bộ gần nghìn cây số của con trai vừa qua, bà quyết định sẽ xin cho con đi làm thuê ở một hồ tôm gần nhà chứ không để con đi xa nữa.

Trao đổi với Dân trí, ông Hà Xuân Hưng, Chủ tịch UBND xã Hàm Ninh cho biết, chính quyền địa phương cũng sẽ quan tâm đến trường hợp của anh Thắng, hỗ trợ công việc phù hợp để người đàn ông này ổn định cuộc sống.

"Thắng đi làm ở đâu trong miền Nam mấy chục năm rồi, thỉnh thoảng mới về thăm mẹ. Hoàn cảnh gia đình cậu ấy rất khó khăn nên sắp tới chúng tôi sẽ tìm một công việc phù hợp để cậu ấy làm", ông Hưng trao đổi.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, trong quá trình tuần tra, Công an phường Phổ Vinh, thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi phát hiện người đàn ông đang đi bộ, tình trạng sức khỏe yếu, nên đưa về trụ sở chăm sóc. Người này sau đó được xác định là anh Chu Đức Thắng, trú thôn Quyết Tiến, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình.

Anh Thắng kể, anh vào TPHCM làm công nhân dệt bao bì. Hơn nửa tháng trước, anh bị trộm hết sạch tài sản, giấy tờ tùy thân. Do không có người thân, tiền bạc cũng hết, nên anh quyết định đi bộ về Quảng Bình với quãng đường khoảng 1.200 km.

Sau nửa tháng đi bộ, anh Thắng đến địa phận tỉnh Quảng Ngãi và đã được lực lượng công an phát hiện. Biết tình cảnh của anh, lực lượng công an đã hỗ trợ kinh phí, vé xe để anh Chu Đức Thắng về quê ở Quảng Bình an toàn.