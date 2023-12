Người đàn ông bốc cháy ngùn ngụt cạnh lô cao su

Ngày 20/12, Công an TP Thuận An (Bình Dương) đang điều tra, làm rõ vụ người đàn ông bốc cháy ngùn ngụt bên cạnh lô cao su tại đường Bình Chuẩn 32, TP Thuận An.

Người đàn ông được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng (Ảnh: Người dân cung cấp).

Khoảng 7h30 cùng ngày, người dân đi ngang qua khu vực lô cao su phát hiện người đàn ông bốc cháy ngùn ngụt.

Họ nhanh chóng chạy lại hỗ trợ dập lửa, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nhận tin báo, lực lượng chức năng phường Bình Chuẩn đã có mặt phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Khu vực nơi nạn nhân bốc cháy sát bên lô cao su, đối diện có một khu nhà xưởng, cạnh nạn nhân có chiếc xe biển số tỉnh An Giang.