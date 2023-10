Chủ cửa hàng vật liệu xây dựng chết cháy nghi tự thiêu

Ngày 30/10, Công an Bình Dương đang tiếp tục điều tra vụ chủ cửa hàng vật liệu xây dựng được người thân phát hiện tử vong trong nhà kho vào ngày hôm trước.

Theo đó, chiều 29/10, Công an TP Thuận An (Bình Dương) nhận tin báo ông N.T.B. (44 tuổi), chủ cửa hàng vật liệu xây dựng ở phường An Thạnh, TP Thuận An tử vong bất thường trong nhà kho.

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường vụ việc (Ảnh: Anh Thanh).

Thời điểm gia đình phát hiện, ông B. nằm dưới nền nhà, cơ thể bị cháy xém. Trước đó, ông B. vào nhà kho và đóng cửa lại. Không thấy ông B. trở ra, người thân đi tìm thì phát hiện sự việc đau lòng trên.

Khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện có một chai nhựa chứa xăng và một bật lửa. Khám nghiệm tử thi, nạn nhân không có dấu hiệu tác động ngoại lực.

Công an xác định ông B. tử vong nghi do tự thiêu.