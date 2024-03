Người dân ở TPHCM tiếp tục chịu nắng gắt 2 ngày cuối tuần

Sáng 30/3, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, trong 24 giờ qua, khu vực Nam Bộ có rãnh áp thấp ở khoảng 25-28 độ vĩ Bắc suy yếu. Áp cao lục địa di chuyển ra phía Đông.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới qua Nam Trung Bộ. Trên vùng biển phía Đông Nam Bộ, gió Đông đến Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình - yếu.

Người dân đậu xe dưới gầm cầu tránh nắng trong lúc chờ đèn đỏ trên đường Võ Nguyên Giáp, TP Thủ Đức (Ảnh: An Huy).

Do đó, cường độ nắng nóng giảm so với 24 giờ trước. Các tỉnh miền Đông có nắng nóng diện rộng; các tỉnh miền Tây cục bộ có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Nhiệt độ cao nhất ban ngày phổ biến ở các tỉnh Đông Nam Bộ 34,2-37 độ C; các tỉnh miền Tây 31,6-35,1 độ C; TPHCM là 35 độ C.

Theo ông Quyết, trong ngày hôm nay, khu vực miền Đông và miền Tây, áp có cao lục địa di chuyển lệch ra phía Đông và suy yếu nhanh. Vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển trở lại, mở rộng dần về phía đông và đông nam, thiết lập rãnh áp thấp có trục ở khoảng 26-29 độ vĩ Bắc

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới qua Nam Bộ lấn Tây và hoạt động mạnh hơn. Nhiễu động giơ đông trên cao suy yếu dần. Trên vùng biển phía Đông Nam Bộ, gió Đông đến Đông Nam hoạt động với cường độ yếu.

Tại Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất ngày có xu hướng tăng nhẹ trở lại. Nắng nóng có xu hướng gia tăng trở lại. Miền Đông nắng nóng diện rộng, miền Tây cục bộ có nắng nóng.

Chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh, lốc. Miền Đông có nhiệt độ cao nhất ban ngày 35-37 độ C, Miền Tây 32-35 độ C.