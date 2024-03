Người dân ngộp thở vì nắng nóng bất thường

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ, trong 2 ngày 4-5/3, nhiệt độ cao nhất tại Nghệ An là 37 độ C, có nơi cao hơn. Mức nhiệt này cao hơn nhiệt độ cao nhất ngày 3/3 là 11 độ C.

Trong ngày 4/3, ngoài nắng nóng, người dân Nghệ An còn phải chịu hiện tượng nồm ẩm.

Nhiệt độ cao nhất tại Nghệ An trong ngày 5/3 là 37 độ C, nhưng nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn (Ảnh: Hoàng Lam).

"Nồm ẩm xuất hiện từ khoảng trưa ngày 4/3. Nền nhà ướt nhẫy, nước đọng thành dòng trên tường ốp gạch men. Hiện tượng nồm ẩm vào buổi tối nặng hơn, ở trong nhà vẫn cảm giác lạnh nhưng ra khỏi nhà lại nóng bức, khó chịu, như kiểu có gió Lào", chị Nguyễn Thị Mai (trú xã Nghi Kim, thành phố Vinh, Nghệ An) chia sẻ.

Tại huyện Tương Dương (Nghệ An), nơi được mệnh danh là "chảo lửa" Đông Dương, người dân cũng cảm nhận được nắng nóng bất thường.

Anh Võ Đình Tuân (thị trấn Thạch Giám, Tương Dương), cho biết: "Trời đang se lạnh thì trưa ngày hôm sau đã thay đổi đột ngột, cảm giác như 37-38 độ C. 3 hôm nay, đi ngoài trời cảm nhận được nắng rát, ngột ngạt, khó chịu. Nắng nóng năm nay đến sớm hơn các năm trước".

Nắng nóng đến sớm kèm gió tây nam khiến người dân cảm thấy ngột ngạt, khó chịu (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo ông Lê Đức Cương, Phó giám đốc Đài khí tượng Bắc Trung bộ, đây là hiện tượng xảy ra ở thời điểm giao mùa, tuy nhiên nền nhiệt 34-37 độ C ở thời điểm này được đánh giá là bất thường.

Theo ông Cương, nền nhiệt từ 20 đến 37 độ C, có nơi cao hơn kéo dài trong các ngày 4-6/3. Dự báo, ngày 6/3, trên địa bàn tỉnh Nghệ An trời nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ở khu vực trung du và vùng núi là 37 độ C, có nơi cao hơn. Riêng khu vực thành phố Vinh, nhiệt độ 20-36 độ C.

Dự báo nắng nóng tại Nghệ An đến sớm hơn, nhiều hơn và gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm (Ảnh: Hoàng Lam).

Tuy nhiên, hiện tượng nắng nóng sẽ sớm chấm dứt. Theo dự báo trong 48 giờ tới, chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường lệch đông nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trời chuyển rét.

Theo nhận định của Đài khí tượng thủy văn Bắc Trung bộ, khu vực Nghệ An nói riêng và Bắc Trung bộ nói chung nắng nóng đến sớm, xuất hiện nhiều hơn, gay gắt so với trung bình nhiều năm.