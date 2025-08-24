Người dân khóa cửa đi ở nhờ, thuê khách sạn "trốn" bão Kajiki

Chiều 24/8, lực lượng chức năng xã Đan Hải (huyện Nghi Xuân cũ, tỉnh Hà Tĩnh) kêu gọi, vận động và hỗ trợ người dân sơ tán đến nơi an toàn trước khi bão Kajiki (bão số 5) đổ bộ vào đất liền.

Theo ghi nhận, 16h cùng ngày, dọc các khu dân cư thôn Hội Thủy, người dân đang khẩn trương gia cố lại nhà cửa để di tản đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng xã Đan Hải đến tận nhà vận động người dân sơ tán trước giờ bão đổ bộ (Ảnh: Thanh Tùng).

Ông Lê Văn Quyền (59 tuổi, trú tại thôn Hội Thủy) cho biết khi nghe tin bão số 5 chuẩn bị đổ bộ, vợ chồng ông đã dọn dẹp lại nhà cửa, đưa các vật dụng cần thiết lên cao, chằng néo lại cửa cổng, trước khi sơ tán sang nhà người thân ở tỉnh Nghệ An để tránh trú.

“Nhà tôi chỉ có hai vợ chồng ở nhà. Chiều nay, chúng tôi đang khẩn trương thu dọn hết đồ đạc thiết yếu để sang nhà người thân bên Nghệ An tránh bão. Khi nào hết bão sẽ trở về”, ông Quyền nói.

Cạnh nhà ông Quyền, chị Nguyễn Thị Tú (37 tuổi) đã thuê taxi để đưa hai con nhỏ đến một khách sạn trên địa bàn giáp ranh với tỉnh Nghệ An để tránh bão.

Ông Quyền gia cố lại cửa nhà trước khi đi "trốn" bão (Ảnh: Thanh Tùng).

“Do nhà chỉ có ba mẹ con, chồng đi công tác xa, nghe tin cơn bão số 5 rất mạnh nên tôi rất lo sợ. Sáng nay, chính quyền địa phương đến kêu gọi sơ tán, tôi đã ra khách sạn để đặt phòng. Chiều nay, tôi về đón hai con ra khách sạn ở tạm, khi nào hết bão thì quay về”, chị Tú chia sẻ.

Ông Trần Quỳnh Thao, Chủ tịch UBND xã Đan Hải, cho biết lực lượng chức năng của xã đã tổ chức sơ tán được 625/1.281 người dân thuộc diện bắt buộc sơ tán.

“Trong hôm nay, chúng tôi sẽ bắt buộc sơ tán hoặc cưỡng chế toàn bộ số hộ còn lại để đảm bảo an toàn cho người dân. Toàn xã có 31 thôn thì 29 thôn nằm trong diện phải thực hiện sơ tán”, ông Thao thông tin.

Chị Nguyễn Thị Tú xách theo vali quần áo, đến khách sạn để tránh bão (Ảnh: Thanh Tùng).

Ông Thao cũng cho biết thêm ngoài việc sơ tán do ảnh hưởng của bão số 5, hiện tuyến đê Hội Thống có hiện tượng nước biển lấn sâu vào bờ, gây sạt lở tại một số điểm, đe dọa sự an toàn của người dân sinh sống trong khu vực.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, do ảnh hưởng của bão lũ những năm trước, rừng phi lao phòng hộ nằm ngoài tuyến đê Hội Thống đã bị xâm thực và cuốn trôi.

Trước dự báo về cơn bão số 5 có cường độ rất mạnh, chính quyền xã Đan Hải đã huy động hơn 400 người, gồm công an, dân quân, bộ đội, người dân cùng cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102 (thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, đóng quân trên địa bàn) dùng rọ đá, cọc tre để kè và gia cố các vị trí bờ biển bị xói lở, với chiều dài khoảng 200m.