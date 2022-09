Người dân Hội An khẩn trương dọn bùn đất sau khi nước rút

(Dân trí) - Sáng nay (29/9), nước sông Thu Bồn tràn vào khu dân cư phố cổ Hội An đã rút gần hết, người dân nơi đây đang khẩn trương dọn dẹp để ổn định cuộc sống và đón du khách trở lại.

Ghi nhận của PV Dân trí trong sáng 29/9, mực nước sông Thu Bồn (TP Hội An) đã hạ thấp, khu vực nhà cửa ven sông bị ngập nước không còn nhiều.

Ở một số tuyến đường ven sông, nước rút để lại một lượng bùn non dày đặc gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Lượng rác thải từ thượng nguồn đổ về, ùn ứ xếp thành từng lớp dày trước cầu An Hội.

Kể từ khi cơn bão số 4 đi qua, Công ty Cổ phần công trình công cộng Hội An đã bố trí nhiều công nhân tích cực thu gom số rác thải ùn ứ này nhưng tới nay vẫn chưa thể di dời hoàn toàn do mỗi ngày lại trôi về thêm số lượng lớn từ thượng nguồn.

Đội ngũ công nhân vệ sinh huy động những vòi xịt công suất lớn làm sạch bùn non mặt đường quanh khu vực sông Thu Bồn như: Châu Thượng Văn, Công Nữ Ngọc Hoa, Bạch Đằng, Nguyễn Thái Học.

Công nhân vệ sinh môi trường dùng vòi xịt làm sạch bùn non khu vực cầu gỗ phía trước chùa Cầu.

Người dân tích cực dọn dẹp, làm sạch lượng bùn tồn đọng bên trong nhà, bậc thềm tam cấp... trước khi mở cửa đón khách trở lại.

Người dân dọn rác thải, bùn trôi trên mặt đường khu vực xung quanh Quảng trường sông Hoài.

"Nhiều bùn với rác lắm, dù mệt nhưng chúng tôi vẫn phải cố mà dọn cho xong để còn kịp kinh doanh buôn bán", chủ hàng ăn trên đường Nguyễn Phúc Chu (TP Hội An) nói.

Phía bên trong khu dân cư, lượng bùn non bám dày đặc lối đi sau khi nước rút khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn.

Một số đoạn đường trũng vẫn còn đọng lại nước chưa thoát hết.

Các hộ gia đình nhanh chóng dọn dẹp bùn non còn tồn đọng trong nhà.

Thầy Trần Nguyễn Sang, hiệu trưởng trường Tiểu học Phù Đổng (phường Minh An, TP Hội An) cho biết, ngay trong sáng nay trường đã huy động toàn bộ giáo viên tới dọn dẹp rác thải, bùn non trong khuôn viên trường để kịp đón học sinh quay trở lại học vào buổi chiều cùng ngày".

Một phần đường Bạch Đằng ven sông Thu Bồn nước vẫn chưa rút hết. Theo kinh nghiệm của người dân nơi đây, để phố cổ được sạch đẹp như trước cần ít nhất 3-5 ngày để dọn dẹp.