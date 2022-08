Người dân góp tiền lắp "mắt thần" giám sát an ninh trật tự đường phố

Ngày 12/8, tại phường Ngọc Hà, TP Hà Giang diễn ra Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.

Đến dự có ông Phùng Khánh Tài - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Trần Đức Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an và cán bộ, nhân dân phường Ngọc Hà.

Các đại biểu tham dự ngày hội (Ảnh: Khánh Toàn).

Thời gian qua, phường Ngọc Hà đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong đó, lực lượng nòng cốt là công an phường đã chủ động phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội tham mưu, nắm tình hình về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vận động, tuyên truyền nhân dân tham gia đấu tranh, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Ông Phùng Khánh Tài tặng quà cho 10 cá nhân tiêu biểu trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Ngọc Hà (Ảnh: Khánh Toàn).

Phường Ngọc Hà duy trì 5 mô hình tự quản về an ninh trật tự, 9 tổ tự quản tổ dân phố. Trong những tháng đầu năm, các mô hình, tổ tự quản đã cung cấp gần 50 tin liên quan an ninh trật tự cho các cơ quan chức năng; giải quyết, hòa giải 12 vụ việc mâu thuẫn gia đình; thường xuyên nhắc nhở các trường hợp bán hàng lấn chiếm hành lang, vỉa hè.

Nổi bật nhất là mô hình camera giám sát về an ninh trật tự. Nhân dân phường đã tự nguyện đóng góp lắp đặt 72 mắt camera trên các tuyến đường. Từ đầu năm đến nay, hệ thống camera đã hỗ trợ cơ quan chức năng xác minh, làm rõ 12 tin có giá trị phục vụ trong công tác điều tra; 3 vụ trộm cắp, gây mất trật tự khu dân cư và 11 vụ việc khác.

Nhân dân trên địa bàn phường cũng tích cực tham gia thực hiện xây dựng phong trào, kiềm chế sự gia tăng tội phạm, vi phạm pháp luật và các tệ nạn xã hội. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường Ngọc Hà có nhiều chuyển biến, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Ông Trần Đức Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang - tặng bằng khen của tỉnh cho Công an phường Ngọc Hà (Ảnh: Khánh Toàn).

Phát biểu tại ngày hội, ông Phùng Khánh Tài - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - đánh giá cao và biểu dương những thành quả mà phường Ngọc Hà đã đạt được.

Ông Tài đề nghị, cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, giáo dục sâu rộng truyền thống yêu nước, đoàn kết đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy quyền làm chủ trong lĩnh vực bảo vệ an ninh Tổ quốc; mong muốn nhân dân phát huy truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa truyền thống và sức mạnh đại đoàn kết, phấn đấu xây dựng phường Ngọc Hà an toàn, văn minh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tặng quà cho 10 cá nhân tiêu biểu và trao tặng 2 ngôi nhà tình nghĩa cho hộ nghèo tại phường Ngọc Hà.

Tổ chức khám, phát thuốc miễn phí cho nhân dân phường Ngọc Hà. (Ảnh: Khánh Toàn).

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân ở phường Ngọc Hà cũng được tặng Bằng khen của Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang vì có nhiều thành tích trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong khuôn khổ ngày hội còn diễn ra các hoạt động ý nghĩa như: Trưng bày, giới thiệu sản phẩm của địa phương; khám, phát thuốc miễn phí cho nhân dân; phát tờ rơi, cẩm nang tuyên truyền pháp luật; diễu hành cổ động ngày hội.