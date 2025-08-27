Người dân đốt vàng mã tháng cô hồn làm cầu chữ Y ở Đà Lạt bốc cháy

Ngày 27/8, lực lượng chức năng phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng phối hợp cùng các cơ quan liên quan làm rõ vụ cầu chữ Y ở khu vực hồ Xuân Hương bốc cháy.

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, người tham gia giao thông trên đường Trần Quốc Toản, đoạn gần Sân golf Đồi Cù (phường Xuân Hương - Đà Lạt) phát hiện lửa bùng phát, bốc cháy dữ dội trên cầu chữ Y. Tại hiện trường, các hạng mục bằng nhựa trang trí ở lan can và mặt cầu bị lửa thiêu rụi.

Cầu chữ Y ở bờ hồ Xuân Hương Đà Lạt bốc cháy dữ dội (Ảnh cắt từ video).

Nhận tin báo từ người dân, lực lượng chức năng phường Xuân Hương - Đà Lạt đến hiện trường dập lửa, làm rõ vụ việc.

“Nguyên nhân vụ cháy được xác định do người dân đốt vàng mã sau khi thờ cúng tháng cô hồn (tháng 7 âm lịch)”, lãnh đạo phường Xuân Hương - Đà Lạt thông tin.

Hồ Xuân Hương là danh thắng quốc gia, nằm ở trung tâm Đà Lạt. Quanh bờ hồ Xuân Hương, cơ quan chức năng xây dựng nhiều cầu chữ Y bằng bê tông, cốt thép, hướng ra lòng hồ để người dân, du khách vui chơi, ngắm cảnh. Vừa qua, cơ quan chức năng tổ chức lắp đặt hệ thống điện, sử dụng các loại vật liệu bằng nhựa để trang trí cầu, tạo thêm điểm nhấn cho công trình.