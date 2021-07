Người dân đồng lòng "ở yên trong nhà", chung tay dập dịch

Dân trí Từ 0h ngày 19/7, thêm 16 tỉnh, thành phía Nam thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16. Nhiều người dân chia sẻ họ sẵn sàng thực hiện giãn cách theo chỉ đạo, đồng lòng cùng cả nước dập dịch.

Chính quyền phát huy tối đa nguồn lực

Thực hiện Công văn số 969/TTg-KGVX ngày 17/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch tại một số địa phương, chiều 18/7, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ ký quyết định, từ 0h ngày 19/7, TP Cần Thơ sẽ thực hiện cách ly xã hội trên toàn bộ địa bàn theo tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Người dân Cần Thơ đồng tình cách ly theo Chỉ thị 16 của Chính phủ.

Việc cách ly xã hội kéo dài 14 ngày, kết thúc vào 0h ngày 2/8. Trước đó, TP Cần Thơ cũng đã trải qua 6 ngày thực hiện cách ly và giãn cách xã hội theo từng vùng cụ thể trên toàn địa bàn.

Từ 0h ngày 19/7, Cần Thơ thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16.

Theo ông Trường, trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16, đảm bảo an ninh, an toàn, an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Không để bất kỳ người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu nhu yếu phẩm và thiếu thuốc chữa bệnh thiết yếu. Không để thừa, thiếu hàng hóa trong thời gian giãn cách xã hội.

Đặc biệt là tích cực chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người mất việc, lao động tự do bị ảnh hưởng do dịch bệnh và những người dân trong khu vực phong tỏa, cách ly y tế.

Bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, duy trì hoạt động sản xuất, lưu thông hàng hóa an toàn. Quản lý chặt địa bàn, kiên quyết không để chặt bên ngoài, lỏng bên trong, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương, nhất là ở phường, xã, thị trấn, ấp, khu vực. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm sai phạm trong quá trình thực hiện giãn cách xã hội.

Nhóm bạn trẻ ở Cần Thơ tình nguyện đi khắp phố phường phun thuốc khử khuẩn.

Ông Phạm Văn Hiểu - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cho biết, dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, toàn TP Cần Thơ áp dụng Chỉ thị 16 theo tinh thần công văn 969 của Thủ tướng Chính phủ một cách nghiêm túc, chặt chẽ, đồng bộ để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân thành phố trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo ông Hiểu, lúc này cần nhân dân chấp hành đúng quy định của nhà nước để công tác chống dịch sẽ đạt hiệu quả cao. Cần Thơ đã giao ngành chức năng phối hợp các quận, huyện đẩy nhanh tốc độ truy vết khi xác định F0; rà soát, sàng lọc rộng rãi để phân loại chính xác các trường hợp tiếp xúc.

Bên cạnh đó, TP Cần Thơ huy động tất cả nguồn lực y tế, phát huy tốt phương châm 4 tại chỗ; các địa phương, đơn vị chuẩn bị bố trí thêm các khu cách ly tập trung; các hệ thống siêu thị cửa hàng tiện lợi phải đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời các mặt hàng thiết yếu.

Người dân nhiệt tình hưởng ứng

Sau khi có Công văn của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội 16 tỉnh, thành phía Nam, nhiều người dân, doanh nghiệp, chính quyền địa phương đều tỏ ra đồng thuận và thực hiện nghiêm.

Chị Huệ Thi - Giám đốc Công ty thời trang ở Ninh Kiều, Cần Thơ lạc quan nói: "Là một công dân trước hết tôi luôn tuân thủ quy định của nhà nước. Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay thì giãn cách xã hội là cần thiết, nếu tình hình dịch còn diễn biến phức tạp tôi sẵn sàng chấp nhận nới dài thêm thời gian giãn cách".

Chị Huê Thi cho biết, tranh thủ thời gian giãn cách, chị sẽ dành nhiều thời gian hơn bên các con.

Chị Huệ Thi cũng cho rằng, mọi người dân nên và cần phải tuân thủ nghiêm ngặt việc giãn cách xã hội, vì mình và vì mọi người. "Làm ăn không phải ngày một ngày hai, dịch qua đi chúng ta sẽ sống an toàn thay vì cứ phải nơm nớp lo sợ như bây giờ, còn người là còn tất cả", chị Huê Thi chia sẻ.

"Với bản thân tôi hiểu trong nguy nan này mỗi doanh nghiệp có những thiệt hại khác nhau nhưng khó khăn này không phải riêng mình gặp, hoàn cảnh chung nên hãy bình tĩnh chấp nhận. Tôi luôn quan niệm việc gì đến đã đến, thay vì tìm lý do thì phải tìm cách giải quyết, trong bất kỳ khó khăn nào rồi cũng có cách giải quyết", chị Huệ Thi nói thêm.

Anh Lê Hoàng Nghĩa - chủ một cơ sở ăn uống ở Cần Thơ cho biết, cơ sở của anh có 6 nhân viên, các năm trước đều kinh doanh rất thuận lợi. Tuy nhiên, từ 1/6 đến nay, anh đã chủ động đóng cửa, tạm dừng kinh doanh để tránh dịch, dù thiệt hại nhưng anh và nhân viên đều vui vẻ chấp nhận.

"Tôi chủ động tạm dừng việc kinh doanh từ sớm. Dù việc tạm dừng kinh doanh khiến cuộc sống trở nên không dễ dàng nhưng tôi vui vẻ chấp nhận giãn cách, chấp nhận nới dài thời gian giãn cách nếu cần thiết. Mỗi người dân nên ý thức lợi ích của việc giãn cách, từ đó tự giác, góp phần vào công cuộc phòng chống dịch của chính phủ", anh Nghĩa nói.

Còn theo anh Nguyễn Phương Đông - nhân viên tiếp thị ở phường An Hòa (Ninh Kiều), mỗi người nên góp phần vào công cuộc phòng chống dịch để chúng ta sớm quay lại được cuộc sống bình thường. "Giãn cách khiến chúng tôi không tiếp cận được khách hàng, không bán được hàng, nhưng tôi và anh em đồng nghiệp đều thấy cần thiết và vui vẻ chấp nhận", anh Nguyễn Phương Đông nói.

Anh Nguyễn Phương Đông, thực hiện Chỉ thị 16 là một trong những cách chống dịch hiệu quả.

Vợ anh Đông là công nhân một công ty giày dép cũng đã phải nghỉ việc để chống dịch, anh chị có 2 con nhỏ. Dù khó khăn nhưng anh chị cho rằng, để đảm bảo an toàn cho cả gia đình thì phải thực hiện nghiêm yêu cầu của cơ quan chức năng.

Chị Lê Huỳnh Phương Uyên ở phường Hưng Lợi (Ninh Kiều, Cần Thơ) cho biết, chị hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Dù việc cách ly xã hội khiến cuộc sống của chị trở nên khó khăn nhưng chị và đồng nghiệp vẫn vui vẻ chấp nhận. "Tôi toàn đi dạo trên bản đồ, gặp bạn bè trên mạng, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất hạnh phúc vì mình được an toàn", chị Uyên vui vẻ nói.

Trong ngày 18/7, TP Cần Thơ ghi nhận 19 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới. Trong đó, 2 trường hợp phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế; 15 trường hợp là F1 của các ca bệnh đã công bố trước đó; 2 trường hợp được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc trọng điểm. Theo Sở Y tế Cần Thơ, đến thời điểm hiện tại Cần Thơ đã ghi nhận 138 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

