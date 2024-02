Người dân đội mưa sắp lễ, dâng hương trước giờ khai ấn đền Trần

Chiều ngày 23/2 (ngày 14 tháng Giêng năm Giáp Thìn), tại đền Trần Nam Định có mưa phùn nhưng vẫn không ngăn được dòng người vào lễ đầu năm. Người dân sắp lễ, dâng hương bày tỏ lòng thành kính, biết ơn các bậc tiền nhân.

Người dân, du khách thập phương đội mưa dâng hương tại đền Trần Nam Định (Ảnh: Đức Văn).

Lễ Khai ấn tổ chức đêm 14 rạng sáng 15 tháng Giêng hàng năm tại đền Trần, phường Lộc Vượng, TP Nam Định là tục lệ cổ tại Tiên Miếu nhà Trần (Phủ Thiên Trường xưa) với ý nghĩa nhân văn to lớn là cầu cho quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, thịnh trị, mọi nhà chung hưởng lộc ấn đền Trần - "Tích Phúc Vô Cương", mọi người bước vào năm mới mạnh khỏe, lao động hăng say, học tập, công tác tốt.

Người dân che ô sắp lễ vào đền Trần (Ảnh: Đức Văn).

Tục lệ này không chỉ mang đậm giá trị văn hóa tâm linh truyền thống mà còn có ý nghĩa giáo dục lịch sử sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Theo kế hoạch, lễ hội Khai ấn đền Trần Xuân Giáp Thìn năm 2024 sẽ được tổ chức từ ngày 20/2 đến ngày 25/2 (tức từ ngày 11 đến 16 tháng Giêng).

Người dân, du khách thập phương dâng hương bày tỏ lòng thành kính, biết ơn các bậc tiền nhân tại đền Trần Nam Định (Ảnh: Đức Văn).

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho lễ khai ấn, Công an TP Nam Định phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ huy động hơn 2.800 cán bộ, chiến sỹ, nhân viên các lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự chia thành 5 vòng; trong đó 4 vòng tại khu vực đền Trần với gần 70 chốt bảo vệ cùng 8 tổ kiểm tra, tuần tra giải quyết trật tự giao thông, phòng cháy, chữa cháy không để xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy, mất an toàn.

Hàng rào sắt được dựng trước cổng đền Trần phân chia 2 làn riêng biệt đảm bảo an ninh, trật tự trước giờ khai ấn (Ảnh: Đức Văn).

Lực lượng công an kiểm soát, nắm chắc tình hình các đối tượng có tiền án, tiền sự nhằm ngăn ngừa tình trạng lợi dụng thời điểm đông người để trộm cắp tiền, tài sản của nhân dân, du khách.

Theo ban tổ chức lễ hội, năm nay đã có nhiều giải pháp để phân luồng và điều tiết, hạn chế tối đa tình trạng du khách chen lấn, xô đẩy.

Bên cạnh việc sắp xếp bãi đỗ xe và luồng giao thông, ban tổ chức bố trí nhiều không gian hoa, tiểu cảnh, khu trải nghiệm... phía ngoài đền nhằm tạo cảnh quan khang trang và đẹp mắt, để du khách có nơi tham quan, vãn cảnh, tránh tình trạng dồn ứ trong khuôn viên nhà đền.