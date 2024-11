Người dân bất an khi hàng loạt xe container "oanh tạc" ở trung tâm TP Dĩ An

TP Dĩ An (Bình Dương) đang đối mặt với tình trạng giao thông phức tạp trên các tuyến đường chính như Mỹ Phước Tân Vạn, ĐT743A, ĐT743B và ĐT743C. Những con đường này không chỉ là cửa ngõ quan trọng kết nối các tỉnh lân cận mà còn là điểm nóng về tai nạn giao thông.

Được xem là huyết mạch giao thông của tỉnh, các tuyến đường này thường xuyên xảy ra tai nạn, khiến người dân sống trong cảnh bất an. Đặc biệt, từ khi đường Mỹ Phước Tân Vạn áp dụng lệnh cấm xe theo giờ, tình hình càng trở nên căng thẳng.

Quyết định cấm xe đầu kéo container và xe tải nặng trong giờ cao điểm đã đẩy các phương tiện này vào các tuyến đường ĐT743A, ĐT743B và ĐT743C, gây áp lực lớn lên hạ tầng giao thông vốn đã chật hẹp.

Người dân địa phương bày tỏ lo ngại về an toàn giao thông, đặc biệt là khi các xe lớn di chuyển gần các trường học. Chị Ngọc Thanh, một cư dân phường Bình An, cho biết việc các xe lớn qua lại liên tục khiến người dân rất bất an.

Ông Nguyễn Ngọc Hướng, một cư dân khác, bức xúc trước tình trạng này và cho rằng các tuyến đường đã trở thành "đường tử thần" do số vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra.

Đường ĐT743B và ĐT743C nối từ ĐT743 ra quốc lộ 1K, tạo thành một mạng lưới giao thông quan trọng nhưng cũng đầy thách thức khi các xe lớn "mượn" đường để lưu thông.

Phóng viên Dân trí ghi nhận tình trạng giao thông phức tạp trên các tuyến đường này, đặc biệt là vào giờ cao điểm khi xe máy phải chen chúc giữa dòng xe tải lớn.

Anh Phan Ngọc Quang, một cư dân TP Dĩ An, đề xuất chính quyền cần có biện pháp cấm xe lớn vào giờ cao điểm để đảm bảo an toàn cho người dân.

Ông Võ Văn Hồng, Chủ tịch UBND TP Dĩ An, cho biết thành phố đang kiến nghị tỉnh Bình Dương có phương án cấm giờ trên các tuyến đường này để giảm tải áp lực giao thông.

Ông Hồng nhấn mạnh sự cần thiết của việc cấm xe lớn trên các tuyến đường này để đảm bảo an toàn và giảm ùn tắc giao thông trong thành phố.