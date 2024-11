Tài xế có nồng độ cồn kịch khung gây tai nạn, chửi bới công an ở TPHCM

Ngày 18/11, Công an TP Thủ Đức (TPHCM), đang lập hồ sơ xử lý người đàn ông lái ô tô vi phạm nồng độ cồn kịch khung, va chạm với xe máy.

Khoảng 21h45 ngày 17/11, ông L.H.T. (SN 1975, ngụ TP Thủ Đức), lái ô tô 5 chỗ chở theo bé gái khoảng 4 tuổi trên đường Linh Đông, hướng Phạm Văn Đồng đi Tô Ngọc Vân, phường Linh Đông, TP Thủ Đức.

Tài xế ô tô làm việc với công an (Ảnh: Xuân Đoàn).

Vừa qua khỏi giao lộ đường ray xe lửa, ô tô va chạm với xe máy do nam thanh niên cầm lái đang dừng dưới lòng đường để mua bánh tráng trộn. Cú va chạm khiến nạn nhân bị trầy xước nhẹ, xe máy hư hỏng.

Sau vụ việc, ông T. có biểu hiện say xỉn, không ở lại giải quyết hiện trường mà lái xe rời đi, liền bị một số người đi đường chặn lại.

CSGT đưa ô tô ông T. rời khỏi hiện trường (Ảnh: Xuân Đoàn).

Công an phường Linh Đông có mặt giải quyết, ông T. không hợp tác và chửi bới lực lượng chức năng. Đội CSGT - Trật tự Công an TP Thủ Đức đến di dời các phương tiện liên quan và mời nam tài xế về công an phường làm việc.

Tại đây, CSGT kiểm tra phát hiện ông T. có nồng độ cồn 1,1mg/lít khí thở (gần gấp 3 lần mức kịch khung). "Tôi nhậu với 2 người bạn ở Tiền Giang lên TPHCM chơi. Tôi đang lái ô tô về nhà thì xảy ra va chạm", ông T. nói.