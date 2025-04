Người chuyên trách an ninh mạng được đề xuất hỗ trợ 5,5 triệu đồng/tháng

Bộ Tư pháp vừa công bố dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định mức hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng.

Dự thảo đề xuất mức hỗ trợ 5,5 triệu đồng/tháng áp dụng đối với người làm công tác chuyên trách về an toàn thông tin mạng, an ninh mạng.

Mức hỗ trợ 3,5 triệu đồng/tháng được đề xuất áp dụng đối với người làm công tác chuyên trách về quản lý công nghệ thông tin, giao dịch điện tử.

Hai mức hỗ trợ này được trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Những người làm công tác chuyên trách về an toàn thông tin mạng, an ninh mạng được đề xuất hưởng mức hỗ trợ 5,5 triệu đồng/tháng (Ảnh minh họa: T.A).

Theo dự thảo, thời gian không được tính hưởng mức hỗ trợ như trên gồm: Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ một tháng trở lên; thời gian nghỉ việc hưởng các chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật; thời gian bị tạm giữ, tạm giam, tạm đình chỉ công tác hoặc đình chỉ công tác; thời gian không đảm nhiệm vị trí việc làm liên tục từ một tháng trở lên.

Về kinh phí thực hiện, dự thảo nêu rõ, ngân sách nhà nước cấp đối với cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư thì kinh phí chi trả mức hỗ trợ từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp của đơn vị và nguồn thu hợp pháp khác.

Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập không đủ nguồn kinh phí để chi trả mức hỗ trợ thì được sử dụng các quỹ được trích theo quy định của đơn vị sự nghiệp công lập để giải quyết.

Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên do Nhà nước đặt hàng thông qua giá dịch vụ nhưng giá dịch vụ chưa tính đủ các yếu tố cấu thành để chi trả mức hỗ trợ, theo dự thảo nghị định, ngân sách nhà nước sẽ cấp bổ sung nguồn kinh phí.

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo một phần chi thường xuyên, dự thảo đề xuất kinh phí chi trả mức hỗ trợ từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp của đơn vị, nguồn ngân sách nhà nước cấp và nguồn thu hợp pháp khác.

Ngân sách nhà nước sẽ bố trí kinh phí trên số lượng người làm công tác chuyên trách chuyển đổi số hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cấp có thẩm quyền giao.

Tại hồ sơ gửi tới Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Nội vụ (cơ quan soạn thảo) phản ánh, hiện nay việc xây dựng Chính phủ điện tử, tiến tới Chính phủ số được triển khai quyết liệt, bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực.

Với sự phát triển của cơ sở hạ tầng viễn thông, nền kinh tế số đã được hình thành, phát triển ngày càng trở thành bộ phận quan trọng của nền kinh tế.

Tuy vậy, theo Bộ Nội vụ, quá trình chuyển đổi số quốc gia còn chậm, thiếu chủ động do hạ tầng phục vụ còn nhiều hạn chế. Nhiều doanh nghiệp còn bị động, năng lực tiếp cận, ứng dụng, phát triển công nghệ hiện đại còn thấp; kinh tế số có quy mô còn nhỏ.

Trong khi đó, việc đấu tranh với tội phạm, bảo đảm an ninh mạng còn nhiều thách thức. Để đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số thì yêu cầu về nguồn nhân lực có trình độ cao về công nghệ thông tin cùng với việc nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và tăng cường các nguồn lực tài chính là cấp bách.

Tuy nhiên, nguồn nhân lực có trình độ cao về công nghệ thông tin đang có tình trạng dịch chuyển ngày càng tăng từ khu vực công sang khu vực tư mà nguyên nhân, theo Bộ Nội vụ, chủ yếu do chính sách tiền lương, thu nhập và môi trường làm việc của đối tượng này còn nhiều bất cập.

Trong thời gian chưa thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, Bộ Nội vụ cho rằng việc quy định mức hỗ trợ đối với các đối tượng này là khả thi và phù hợp.

Mức hỗ trợ trên được đề xuất áp dụng đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến cấp xã và lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu).