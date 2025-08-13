Ngư dân bám miếng mút, lấy đinh móc tay áo trong 24 giờ lên đênh trên biển

Sáng 13/8, thông tin từ UBND phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk, một ngư dân tại địa phương vừa được cứu sống sau hơn 24 giờ lênh đênh trên mặt biển.

Đó là trường hợp của ông Trần Ngọc Thạch (53 tuổi), trú tại phường Xuân Đài.

Người đàn ông lênh đênh trên biển suốt 24h trước khi được phát hiện (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo đó, khoảng 16h ngày 11/8, ông Thạch cùng 2 ngư dân đánh bắt cá trên vùng biển thuộc địa phận tỉnh Gia Lai. Thuyền bất ngờ bị hỏng nên cả 3 quyết định bơi ra biển khơi để tìm sự hỗ trợ.

Cả 2 ngư dân đã được tàu khác phát hiện, cứu lên bờ an toàn còn ông Thạch bị trôi ra xa trên biển.

Lo lắng cho ông Thạch, gia đình ông đã đăng lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng chia sẻ đến các tàu cá giúp đỡ tìm kiếm.

Đến khoảng 16h20 ngày 12/8, ông Thạch được một tàu cá tìm thấy sau 24 giờ lênh đênh trên biển. Người đàn ông nhanh chóng được đưa lên tàu và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Đồng thời, chủ tàu trình báo sự việc để cơ quan chức năng hỗ trợ.

Người đàn ông kiệt sức may mắn được cứu sống kịp thời (Ảnh: Cắt từ clip).

Ông Thạch được tìm thấy ở vùng biển tỉnh Quảng Ngãi và đang được lực lượng biên phòng cùng các đơn vị tích cực phối hợp đưa nạn nhân về nhà.

Theo UBND phường Xuân Đài, sức khoẻ của ông Thạch đã ổn định, ăn uống được nhưng đang bị đau ở chân. Đến sáng 13/8, ông Thạch đã được đưa về nhà bình an.

Người nhà ngư dân này đã chia sẻ câu chuyện xúc động trên mạng xã hội, khi ông Thạch đã cố gắng bám vào miếng mút nhỏ và lấy đinh móc tay áo vào mút để khỏi rơi xuống biển. Đến khi người kiệt sức mệt lả vì nắng, đói ông Thạch mừng khi được tìm thấy kịp thời.

Gia đình ông Thạch gửi lời cảm ơn đến tàu cá cũng như lực lượng chức năng đã trực tiếp ứng cứu ông Thạch và cảm ơn cộng đồng mạng đã chia sẻ, hỗ trợ gia đình tìm được người thân mất tích.