Ngôi mộ trơ trọi án ngữ giữa đường dự án ở Hải Phòng

Trong phạm vi dự án vẫn còn 417m2 đất chưa được cấp có thẩm quyền chuyển mục đích, giao đất. Phần diện tích này gồm vị trí ngôi mộ nói trên cùng 4 ngôi mộ khác đều chưa được giải phóng mặt bằng.

Dự án Khu dân cư mới đường 390 giai đoạn 2 có quy mô 23.278,9m2, do UBND huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương (cũ) phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết, UBND xã Thanh Hải (nay là xã Hà Tây, Hải Phòng) làm chủ đầu tư.

Đến tháng 5/2024, UBND tỉnh Hải Dương cũ cho phép chuyển mục đích hơn 22.800m2 đất, song vẫn còn 417m2 chưa được giao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân mới đây yêu cầu xã Hà Tây tạm dừng lưu thông tại vị trí ngôi mộ giữa đường, đồng thời thường xuyên kiểm tra để bảo đảm an toàn.

Ông Quân cũng chỉ đạo chính quyền địa phương tăng cường vận động người dân, sớm hoàn tất giải phóng mặt bằng.

Người dân khu vực này cho biết, việc thành phố Hải Phòng chỉ đạo dựng rào tôn ngăn phương tiện qua lại khu vực này nhằm đảm bảo an toàn là cần thiết.

Một bạn đọc bày tỏ quan điểm "Thật buồn cho Ban quản lý, không thể giải tỏa được ngôi mộ giữa đường, dù đường đã làm xong toàn tuyến".

Thành phố Hải Phòng giao rà soát việc xây dựng trên diện tích chưa được chuyển mục đích sử dụng đất, hoàn thiện hồ sơ giải phóng mặt bằng đúng quy định, hoàn thành bồi thường, hỗ trợ và di chuyển mộ trước ngày 30/9 để bàn giao cho chủ đầu tư thi công, hoàn thiện dự án.