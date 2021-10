Ngỡ đã được "thả", người dân bất ngờ khi vẫn phải test Covid-19

Dân trí Người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid-19 chỉ cần trình giấy chứng nhận tiêm; những trường hợp khác khi vào địa bàn Nghệ An phải xuất trình phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2 còn hiệu lực.

Chiều ngày 14/10, ghi nhận tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tại cầu Bến Thủy (thành phố Vinh, Nghệ An), người dân khi vào địa phận tỉnh này vẫn phải trình giấy xét nghiệm SARS-CoV-2.

Đối với trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc F0 đã khỏi bệnh phải trình giấy chứng nhận tiêm vaccine hoặc giấy chứng nhận đã điều trị khỏi. Các trường hợp mới chỉ được tiêm một mũi vaccine phòng Covid-19 hoặc chưa tiêm phải trình giấy báo kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực.

Lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố Vinh kiểm tra phiếu báo kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với người dân di chuyển từ hướng tỉnh Hà Tĩnh sang Nghệ An (Ảnh: Hoàng Lam).

Trường hợp phiếu báo kết quả hết hiệu lực, người dân bắt buộc phải thực hiện test Covid-19 mới được vào thành phố Vinh.

"Đọc báo thấy quy định mới là không yêu cầu người dân xét nghiệm Covid-19 khi đi lại giữa các địa phương không có dịch nhưng khi đi từ huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) về thành phố Vinh (Nghệ An) tôi vẫn phải bắt buộc xét nghiệm SASR-CoV-2 do phiếu báo kết quả xét nghiệm hết hạn", một tài xế xe tải đi qua chốt Bến Thủy để về nhà tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ An cho biết.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Trung Thành - Chánh văn phòng Sở Y tế Nghệ An cho biết, đơn vị vừa nhận được văn bản của UBND tỉnh Nghệ An về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ. Hiện Sở Y tế đang phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể.

Việc duy trì kiểm tra xét nghiệm SARS-CoV-2 nhằm ngăn ngừa lây lan dịch Covid-19 trong bối cảnh dòng người hồi hương đi qua địa bàn Nghệ An đông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ (Ảnh: Hoàng Lam).

Theo ông Thành, thời điểm hiện tại, các công dân từ phía Nam hồi hương, đi qua chốt kiểm soát dịch cầu Bến Thủy để vào địa bàn đông nên nguy cơ rất lớn, do đó phải duy trì yêu cầu về kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 để đảm bảo ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh.

"Bộ Y tế vừa ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ với 3 tiêu chí để đánh giá mức độ dịch. Tại hướng dẫn này Bộ Y tế cho phép các địa phương căn cứ tình hình thực tế để điều chỉnh các tiêu chí, cấp độ dịch.

Chúng tôi đang gấp rút xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết 128 trên quan điểm cẩn trọng, tỉ mỉ, ứng với các tình huống cụ thể, cố gắng trong ngày mai (15/10) sẽ ban hành để các chốt cửa ngõ của tỉnh áp dụng, vừa đảm bảo việc đi lại thông suốt vừa đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19", ông Nguyễn Trung Thành thông tin.

Quảng Trị: Xây dựng kế hoạch thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Người các địa phương đến tỉnh Quảng Trị vẫn yêu cầu kết quả xét nghiệm hoặc test nhanh âm tính với SARS-CoV-2; người tiêm đủ 2 liều vaccine về từ vùng dịch, phải cách ly tập trung tối thiểu 14 ngày.

Ngày 14/10, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành công văn gửi các Sở, ngành, địa phương yêu cầu xây dựng kế hoạch "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", theo Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị đã giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình địa phương, trình UBND tỉnh trước ngày 16/10.

Hiện Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Sở GTVT tỉnh Quảng Bình thông tuyến vận tải hành khách giữa hai địa phương này. Lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Quảng Trị cho biết, đang nghiên cứu để trình các phương án liên quan đến giao thông đi lại phù hợp với Nghị quyết 128.

Người đến tỉnh Quảng Trị vẫn khai báo y tế, xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 (Ảnh: Đăng Đức).

Một lãnh đạo Sở Y tế cho hay, đang tập hợp ý kiến chuyên môn, dữ liệu để trình phương án tham mưu cho UBND tỉnh Quảng Trị.

Đến chiều 14/10, UBND tỉnh Quảng Trị chưa có chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể để có kế hoạch thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ. Do đó, tạm thời tỉnh này vẫn áp dụng các quy định cũ đã ban hành trước đó. Cụ thể, những người trở về từ các vùng có nguy cơ dịch tễ theo cập nhật của Sở Y tế, đều bị áp dụng cách ly y tế.

Trong văn bản hướng dẫn tạm thời về cách ly phòng, chống dịch trong tình hình mới, Sở Y tế Quảng Trị cũng yêu cầu, đối với người đã tiêm đủ 2 liều vaccine khi đến hoặc trở về từ vùng dịch, phải cách ly tập trung tối thiểu 14 ngày kể từ ngày đến hoặc trở về địa phương.

Trong quá trình cách ly, phải được xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp PCR tối thiểu 3 lần. Sau 14 ngày cách ly tập trung, phải tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày và phải được xét nghiệm vào ngày thứ 7.

Đối với người từng bị nhiễm Covid-19 có giấy xác nhận khỏi bệnh hoặc đã ra viện, phải cách ly tại nhà 14 ngày kể từ ngày đến hoặc trở về địa phương và xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp PCR vào ngày thứ 7 và ngày thứ 14.

Hoàng Lam - Đăng Đức