Ngày 7/10, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, nhằm xử lý triệt để vi phạm nồng độ cồn, đơn vị này đã thành lập 4 tổ công tác chuyên đề, mỗi tổ có 10-20 cán bộ chiến sĩ gồm lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT), Cảnh sát cơ động và lực lượng công an các xã, thị trấn.

Tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn tại địa bàn huyện Quảng Xương (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Các tổ công tác này được trang bị đầy đủ phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ như camera cầm tay, camera mini, máy đo nồng độ cồn để thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tất cả các tuyến đường của 27 địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, kiên quyết xử lý những trường hợp người vi phạm có dấu hiệu, biểu hiện không chấp hành việc kiểm tra nồng độ cồn. Đồng thời phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra bắt giữ xử lý nghiêm đối tượng chống đối, cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Thời gian thực hiện từ ngày 6/10 đến hết ngày 26/11.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trong ngày đầu tiên ra quân (6/10) đã phát hiện, xử lý 41 trường hợp vi phạm. Trong đó có 7 trường hợp điều khiển ô tô, 34 trường hợp điều khiển mô tô; phạt tiền hơn 224 triệu đồng, tạm giữ 37 trường hợp, tước giấy phép lái xe, kiểm định, phù hiệu 32 trường hợp.

Ngoài ra, các tổ công tác còn phát hiện, đề nghị ra thông báo đối với 3 cán bộ công chức, viên chức, đảng viên vi phạm.

Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, quá trình xử lý vi phạm phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Nghiêm cấm mọi sự can thiệp, tác động vào quá trình xử lý vi phạm, tất cả vì tính mạng, sức khỏe, sự an toàn của người dân khi tham gia giao thông.