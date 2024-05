Nghệ An họp bàn về đề xuất dừng sáp nhập quê hương bà Chúa thơ Nôm

Thông tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An, Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tổ chức cuộc họp bàn về đề xuất tạm dừng sáp nhập 2 xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu (huyện Quỳnh Lưu).

"Việc có tạm dừng sáp nhập hay không sẽ được đưa ra bàn bạc, thống nhất trong cuộc họp Thường vụ Tỉnh ủy vào ngày 3/6 tới", nguồn tin cho hay.

Trước đó, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An đã có báo cáo, đề xuất tạm dừng sáp nhập 2 xã Quỳnh Đôi, Quỳnh Hậu và được UBND tỉnh Nghệ An đồng ý. UBND tỉnh Nghệ An đã xin ý kiến của Thường vụ Tỉnh ủy và Ban chỉ đạo sắp xếp hành chính tỉnh về nội dung này.

Làng Quỳnh Đôi (xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu) nổi tiếng là đất học, nhiều người đỗ đạt tại Nghệ An (Ảnh: Nhật Thanh/quynhdoi.gov.vn)

Như Dân trí đã thông tin, theo kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, xã Quỳnh Đôi sẽ sáp nhập với xã Quỳnh Hậu. Tuy nhiên, tên gọi dự kiến ban đầu sau sáp nhập là Quỳnh Đôi đến tên gọi đề xuất là Đôi Hậu không nhận được sự đồng tình của cử tri 2 xã.

Tiếp đó, sau khi làm việc với lãnh đạo 2 xã, UBND huyện Quỳnh Lưu đưa ra 3 phương án về đặt tên xã sau sáp nhập là Quỳnh An, Quỳnh Hương và Quỳnh Phú. Tuy nhiên, cử tri 2 địa phương vẫn không thống nhất được tên gọi dẫn tới chưa thể tổ chức lấy ý kiến về phương án sáp nhập xã.

Trước tình hình này, UBND huyện Quỳnh Lưu đã có đề xuất gửi Sở Nội vụ và UBND tỉnh Nghệ An tạm đừng sáp nhập 2 xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu trong giai đoạn 2023-2025. Nguyên nhân xin tạm dừng là do có "một số yếu tố đặc thù" và chưa có sự thống nhất của nhân dân 2 xã.

Quỳnh Đôi là tên làng cũng là tên xã, có lịch sử hình thành và phát triển gần 600 năm, nổi tiếng là "làng khoa bảng" và là quê hương của bà Chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương, danh nhân lịch sử Hồ Phi Tích, nhà cách mạng tiền bối Hồ Tùng Mậu, anh hùng lực lượng vũ trang Cù Chính Lan...

Trong khi đó, xã Quỳnh Hậu khởi nguồn từ làng Kẻ Bèo có từ thế kỷ thứ X. Đây cũng xã Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và là một trong 5 xã đầu tiên được UBND tỉnh Nghệ An công nhận xã văn hóa, là xã văn hóa đầu tiên của huyện Quỳnh Lưu.

Theo ông Nguyễn Viết Hưng, Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An, việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, yếu tố quan trọng nhất là sự thống nhất, đồng thuận của người dân, cùng với đó là sự kết hợp hài hòa dựa trên yếu tố pháp lý, văn hóa và lịch sử... của các địa phương.