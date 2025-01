Nghệ An: Gần 1.000 công an chống "đi bão" đêm chung kết AFF Cup

Ngày 5/1, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo kích hoạt 40 tổ công tác với gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Vinh và các huyện lân cận. Động thái này nhằm kịp thời xử lý các tình huống đột xuất trước, trong và sau trận chung kết lượt về AFF Cup giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra tối nay.

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An yêu cầu công an các địa phương trực 100% quân số trong thời gian diễn ra sự kiện.

Công an thành phố Vinh xử lý các trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ khi "đi bão" trong đêm 2/1 (Ảnh: Thủy Hưng).

Các tổ công tác được giao nhiệm vụ phát hiện, ngăn chặn và xử lý hiệu quả các hành vi gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự như lạng lách, đánh võng, đua xe, đốt pháo nổ trái phép và các vi phạm pháp luật khác.

Bên cạnh hoạt động tuần tra, Công an Nghệ An sẽ sử dụng dữ liệu từ hơn 600 camera lắp đặt tại 191 điểm trọng yếu trên địa bàn thành phố Vinh để giám sát và ghi nhận các trường hợp vi phạm.

Trước đó, vào tối 2/1, sau chiến thắng 2-1 của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan trong trận chung kết lượt đi, hàng nghìn người dân thành phố Vinh và các địa phương lân cận đã xuống đường "đi bão" ăn mừng.

Các trường hợp vượt đèn đỏ khi "đi bão" tối 2/1 tại TP Vinh được camera an ninh ghi lại (Ảnh: Thủy Hưng).

Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an thành phố Vinh đã tăng cường quân số, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông và xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng "đi bão" để gây rối trật tự, không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển và tín hiệu đèn giao thông.

Thông qua dữ liệu từ hệ thống camera an ninh, Công an thành phố Vinh đã triệu tập 9 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.