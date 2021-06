Dự kiến hoàn thành cấp Căn cước công dân gắn chíp trong tháng 10/2021

Dân trí Bộ Công an phấn đấu cơ bản hoàn thành việc cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử cho 100% công dân Việt Nam thuộc diện được cấp trong tháng 10/2021.

Tại cuộc giao lưu trực tuyến "Những tiện ích của căn cước công dân gắn chip và hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư" do Báo Tuổi Trẻ TPHCM tổ chức hôm qua 17/6, Đại tá Ngô Như Cường, cục phó Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) cho biết, mục tiêu của Bộ Công an là hoàn thành cấp 50 triệu thẻ Căn cước công dân mới trước ngày 1/7/2021, nhưng đến thời điểm này đã thu nhận được hơn 54 triệu hồ sơ (đạt 107%).

"Hiện nay, cán bộ chiến sĩ Bộ Công an đang nỗ lực hết mình, phấn đấu hoàn thành việc in hoàn chỉnh và trả thẻ Căn cước công dân mới cho công dân trong thời gian sớm nhất"- Đại tá Cường cho hay.

Mẫu thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử.

Theo ông Cường, trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát ở nhiều địa phương, tiến độ cấp thẻ Căn cước công dân có bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, với những giải pháp phù hợp, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an cùng với sự quyết tâm của toàn thể cán bộ chiến sỹ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đã từng bước khắc phục những khó khăn, hoàn thành mục tiêu đề ra.

"Tại các địa phương trong thời điểm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh thì tập trung vào công tác làm sạch dữ liệu, hoàn thiện hồ sơ, phân chia lịch tiếp dân theo từng khoảng thời gian, từng nhóm đối tượng cụ thể, đảm bảo yêu cầu về giãn cách. Sau khi hết dịch thì tăng cường làm thêm giờ, làm ngày làm đêm để phấn đấu đạt chỉ tiêu được giao"- ông Cường nói.

Bộ Công an dự kiến và phấn đấu cơ bản hoàn thành việc cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử cho 100% công dân Việt Nam thuộc diện được cấp trong tháng 10/2021.

Ngoài ra, ông Cường cho biết, theo quy định của Luật Cư trú thì từ ngày 1/7/2021, cơ quan Công an sẽ không cấp Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi công dân đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú.

Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú cho đến hết ngày 31/12/2022.

Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký thường trú, điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, tách hộ, xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, xóa đăng ký tạm trú dẫn đến thay đổi thông tin trong Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Thế Kha